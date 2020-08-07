Белорусы в июле резко решили закупиться долларами 2 7.08.2020, 11:07

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Почти повторился мартовский рекорд.

В июле белорусы резко увеличили интерес к покупке наличной валюты, практически повторив мартовский рекорд. И снова, как в марте, граждане оказались чистыми покупателями наличной валюты. Об этом сообщает Нацбанк, пишет tut.by.

Покупка наличной валюты выросла на 24,6%, до 626,6 млн долларов в эквиваленте. Продажа наличной валюты гражданами в июле выросла на 6,7% — до 560,9 млн долларов. За месяц покупка превысила продажу на 65,7 млн долларов.

По итогам семи месяцев белорусы сдали наличными на 51,8 млн долларов больше, чем купили. Напомним, сорок девять месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте, когда доллар обновил четырехлетний максимум и продолжил рост, а в обменниках обнаружился дефицит наличных долларов, население купило больше наличных, чем продало. С апреля граждане снова были чистыми продавцами наличной валюты, но в июле, когда развернулось дело Белгазпромбанка и избирательная кампания, ситуация вновь развернулась.

С учетом безналичных операций население уже стабильно — чистый покупатель. По итогам января-июля безналичная покупка превысила продажу уже на 925,6 млн долларов. То есть с учетом наличных и безналичных операций белорусы — чистые покупатели валюты.

За прошлый год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов (минус 18,4% к 2018 году). За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже уровня 2017 года. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования по итогам семи месяцев были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 746 млн долларов) 799,6 млн долларов). В июле предприятия больше продали валюты, чем купили.