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Видеофакт: Смелый поступок диджеев вызвал истерику у главы Центрального района Минска

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  • 7.08.2020, 11:27
  • 10,074
Видеофакт: Смелый поступок диджеев вызвал истерику у главы Центрального района Минска

Перемены нельзя «выключить», они уже здесь.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и представители объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова призвали минчан прийти вчера в 19:00 в Киевский сквер. В этом время там проходило провластное мероприятие.

Пришедшие поддержать поддержать Тихановсскую подняли руки с белыми лентами. Неожиданно заиграла песня Виктора Цоя «Перемен!». Героями вечера оказались Кирилл Голанов и Влад Соколовский - диджеи, которые стояли за пультом и принимали участие в организации официального мероприятия.

«На истерику главы администрации Центрального района можно смотреть вечно. Ему пора понять, что перемены нельзя выключить, они уже здесь», - пишет телеграм-канал «Баста!».

Смелый поступок ребят вызвал бурю восторга в соцсетях. Белорусы уже назвали Кирилла Голанова и Влада Соколовского Диджеями Свободы.

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