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Запарился в Хабаровске

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 7.08.2020, 11:29
  • 3,528
Запарился в Хабаровске
Фото: Reuters

Кремлевский назначенец растерян.

Накануне очередной хабаровской митинговой субботы, посланец московской бани Дегтярев объявил, что к нему обращаются граждане «с просьбой навести порядок в Хабаровске. Надоедают эти сигналы, митинги».

Это – выдумки. Никто к нему не обращается.

Начать с того, что негде обращаться. По городу Дегтярев не ходит, с людьми не разговаривает, во время субботних протестов – смывается из столицы края.

Но, конечно, «гражданам» в погонах, да кремлевскому начальству массовые шествия и митинги не могут нравиться. Это, наверное, и есть те «граждане», которым «надоели сигналы».

Телеграм-канал «Серпом По»


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