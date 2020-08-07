Запарился в Хабаровске
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 7.08.2020, 11:29
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Кремлевский назначенец растерян.
Накануне очередной хабаровской митинговой субботы, посланец московской бани Дегтярев объявил, что к нему обращаются граждане «с просьбой навести порядок в Хабаровске. Надоедают эти сигналы, митинги».
Это – выдумки. Никто к нему не обращается.
Начать с того, что негде обращаться. По городу Дегтярев не ходит, с людьми не разговаривает, во время субботних протестов – смывается из столицы края.
Но, конечно, «гражданам» в погонах, да кремлевскому начальству массовые шествия и митинги не могут нравиться. Это, наверное, и есть те «граждане», которым «надоели сигналы».
Телеграм-канал «Серпом По»