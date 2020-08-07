Полузащитник «Шахтера» Кендыш: «Жыве Беларусь» на матче? Понравилось. Супер! 7.08.2020, 11:36

2,029

Юрий Кендыш

Фото: fcshakhter.by

Игроку понравилась атмосфера на матче «Шахтера» и брестского «Динамо».

Полузащитник «Шахтера» Юрий Кендыш поделился мнением о скандировании болельщиками лозунга «Жыве Беларусь!» на матче 21-го тура чемпионата Беларуси с брестским «Динамо», передает «Трибуна».

– «Антуражненько – Жыве Беларусь.

– Понравилось?

– Супер! В прошлый раз было скомкано, а теперь мощненько! Зашло, – сказал Кендыш в проекте «ЧестнОК» на YouTube.

Патриотический лозунг-девиз «Жыве Беларусь!» направлен на пробуждение национально-гражданских чувств, консолидацию народа Беларуси на защиту свободы, независимости своей страны, родного языка и всей национальной культуры.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа (воскресенье).