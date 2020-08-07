Полузащитник «Шахтера» Кендыш: «Жыве Беларусь» на матче? Понравилось. Супер!
- 7.08.2020, 11:36
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Игроку понравилась атмосфера на матче «Шахтера» и брестского «Динамо».
Полузащитник «Шахтера» Юрий Кендыш поделился мнением о скандировании болельщиками лозунга «Жыве Беларусь!» на матче 21-го тура чемпионата Беларуси с брестским «Динамо», передает «Трибуна».
– «Антуражненько – Жыве Беларусь.
– Понравилось?
– Супер! В прошлый раз было скомкано, а теперь мощненько! Зашло, – сказал Кендыш в проекте «ЧестнОК» на YouTube.
Патриотический лозунг-девиз «Жыве Беларусь!» направлен на пробуждение национально-гражданских чувств, консолидацию народа Беларуси на защиту свободы, независимости своей страны, родного языка и всей национальной культуры.
Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа (воскресенье).