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Полузащитник «Шахтера» Кендыш: «Жыве Беларусь» на матче? Понравилось. Супер!

  • 7.08.2020, 11:36
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Полузащитник «Шахтера» Кендыш: «Жыве Беларусь» на матче? Понравилось. Супер!
Юрий Кендыш
Фото: fcshakhter.by

Игроку понравилась атмосфера на матче «Шахтера» и брестского «Динамо».

Полузащитник «Шахтера» Юрий Кендыш поделился мнением о скандировании болельщиками лозунга «Жыве Беларусь!» на матче 21-го тура чемпионата Беларуси с брестским «Динамо», передает «Трибуна».

– «Антуражненько – Жыве Беларусь.

– Понравилось?

– Супер! В прошлый раз было скомкано, а теперь мощненько! Зашло, – сказал Кендыш в проекте «ЧестнОК» на YouTube.

Патриотический лозунг-девиз «Жыве Беларусь!» направлен на пробуждение национально-гражданских чувств, консолидацию народа Беларуси на защиту свободы, независимости своей страны, родного языка и всей национальной культуры.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа (воскресенье).


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