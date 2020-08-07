Instagram запустил аналог TikTok 7.08.2020, 11:41

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Функционал помогает создать и обмениваться 15-секундными видео с эффектами и звуками.

Как сказано в блоге компании, с помощью Reels пользователи смогут создавать ролики, применив различные визуальные эффекты, музыку и звуки, функцию ускорения или замедления и тому подобное, пишет lenta.ua.

Как работает Reels

Ролик можно записать с одного дубля, или же объединить с созданным ранее видео. Здесь также можно включать обратный отсчет.

Созданным роликом можно делиться в Instagram, Stories, а также в специальном разделе Explore. Там также можно ставить лайки и оставлять комментарии.

Лучшие ролики будут появляться в списке "Рекомендуемые". Вкладка Reels появится и на странице профиля.