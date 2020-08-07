«Каждый день они тушат пожары бензином»1
- 7.08.2020, 11:48
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Как раньше в Беларуси уже не будет.
«Слабая сторона лукашенковской системы – тупость, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Откровенная тупость, зачем искать эвфемизм. Всё же такие – не обладающие эмпатией, умеющие отключать голову и совесть существа, – как правило, не умны. В итоге – каждый день тушат пожары бензином.
Власти сорвали митинги Тихановской. В ответ белорусы сорвали власти все предвыборные концерты Лукашенко в Минске и областных городах. Вчера целый день шатали соцсети Агутина и всех и прочих артистов, объясняли особенность момента – в итоге те отказались приезжать.
Власти начали принудительно снимать бело-красно-белые флаги с балконов, уж очень те бесят Лукашенко. Реально, пригоняли строительные краны, чтобы утащить флаг. Белорусы в ответ начали вывешивать ещё больше флагов – и теперь даже наносить на лица.
Как раньше уже не будет».
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