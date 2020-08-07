Украинский нардеп Алексей Гончаренко: В ближайшие дни белорусы вернут себе свободу и настоящую независимость 7.08.2020, 12:22

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Алексей Гончаренко

Фото: "Прямой"

Миллионы украинцев держат за наш народ кулаки.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обратился к белорусам:

«Дорогие братья белорусы!

Нас связывают столетия общей истории и соседства. В ближайшие дни у вас будет возможность вернуть себе свободу и настоящую независимость. Миллионы украинцев держат за вас кулаки. Беларусь должна стать по настоящему европейским, свободным и демократическим государством.

Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды — то бяры!

Украина с вами! Украина поддерживает вас! Вместе победим! До встречи в свободном Минске!»

Напомним, что Алексей Гончаренко возглавил недавно в украинском парламенте объединение «За демократическую Беларусь».

В интервью программе сайта Charter97.org «Смена власти» депутат Верховной Рады Украины заявил, что в белорусском обществе созрел протестный потенциал, достаточный для устранения диктатуры.