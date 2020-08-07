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Случаев коронавируса в Беларуси становится больше?

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  • 7.08.2020, 12:46
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Случаев коронавируса в Беларуси становится больше?
ФОТО: «НАША НІВА»

Будьте осторожны.

Белорусы стали замечать, что количество случаев Covid-19 в стране снова растет, сообщает Charter97.org. Об этом пишут пользователи «Твиттера».

«Пациентов с Covid-19 как будто снова становится больше. Будьте осторожны» - пишет минский врач Дарья Чехова, известная в «Твиттер» под ником Плоткина. А так комментируют белорусы в ответах:

«К нам на днях приезжал инфекционист и тоже заметио, что пошло на увеличение».

«Слышал, что четверку опять закрывают в связи с ростом пневмоний».

«Был короткий период, когда количество пациентов действительно уменьшилось – правда, я считаю, что там были нюансы с диагностикой, потому что не может у человека с клиникой ОРВИ и двусторонней пневмонией быть отрицательный мазок. Но сейчас все равно разница ощущается».


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