Случаев коронавируса в Беларуси становится больше? 4 7.08.2020, 12:46

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ФОТО: «НАША НІВА»

Будьте осторожны.

Белорусы стали замечать, что количество случаев Covid-19 в стране снова растет, сообщает Charter97.org. Об этом пишут пользователи «Твиттера».

«Пациентов с Covid-19 как будто снова становится больше. Будьте осторожны» - пишет минский врач Дарья Чехова, известная в «Твиттер» под ником Плоткина. А так комментируют белорусы в ответах:

«К нам на днях приезжал инфекционист и тоже заметио, что пошло на увеличение».

«Слышал, что четверку опять закрывают в связи с ростом пневмоний».

«Был короткий период, когда количество пациентов действительно уменьшилось – правда, я считаю, что там были нюансы с диагностикой, потому что не может у человека с клиникой ОРВИ и двусторонней пневмонией быть отрицательный мазок. Но сейчас все равно разница ощущается».