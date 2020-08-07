SpaceX запустила очередную партию интернет-спутников Starlink
- 7.08.2020, 13:02
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Компания Илона Маска продолжает разворачивать глобальную сеть спутников интернет-покрытия.
Ракета Falcon 9 сегодня стартовала с очередной партией из 57 мини-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом сообщает компания Илона Маска SpaceX, передает korrespondent.net.
Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Кроме спутников, ракета также должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и Global-6 американской компании BlackSky.
Этот запуск стал десятым по выводу на орбиту интернет-спутников Starlink начиная с мая 2019 года.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, которая должна обеспечить широкополосный доступ в интернет по всему миру.
Liftoff! pic.twitter.com/puG31v239X— SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020