Белорусский пловец-чемпион спас тонувшего ребенка в почти безнадежной ситуации 11 7.08.2020, 13:35

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Евгений Лазука

Евгений Лазука совершил настоящий подвиг.

Уроженец Солигорска Евгений Лазука – известный белорусский пловец. Он неоднократно становился чемпионом Беларуси, побеждал на ЧМ среди юношей и участвовал в Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. Сейчас 31-летний спортсмен тренируется и выступает в категории «Мастерс». Кроме того, он открыл в Солигорске школу плавания для детей от 4 до 16 лет, пишет «Трибуна».

Но, пожалуй, все его спортивные заслуги меркнут по сравнению с тем подвигом, который Лазука совершил 6 августа.

В этот день спортсмен вместе со своими друзьями отдыхал туристическом комплексе «Припятский стан» в Столинском районе. Тем же утром там была и семья с двумя детьми – мальчиками трех и семи лет. В какой-то момент два брата, гулявшие по территории, подошли к понтону, к которому привязаны лодки, — и младший не удержался и упал в воду.

«Старший побежал звать взрослых. Все прибежали к понтону, но люди понимали, что на Припяти течение сумасшедшее, малыша из-под понтона за это время могло уже унести за километр. Мужики прыгнули в лодки и поплыли по течению.

Чисто случайно я в воде услышал писк. Все вокруг кричали. Я попросил всех замолчать, услышал опять звуки, нырнул под понтон. Это опасно для неуверенных пловцов, но я плавать, скажем скромно, умею хорошо, поэтому прыгнул, чтобы попробовать искать ребенка под понтоном», – так Лазука описал первоначальное развитие событий.

Впрочем, несмотря на плавательные скиллы спортсмена спасти ребенка ему удалось буквально чудом. «Ничего не видно было, но я его случайно задел. Подняли понтон, перетащили и достали ребенка. Мальчику повезло. Там очень сильное течение. Если бы его на полметра в бок отнесло, то течением унесло бы на километр. Шансов спасти не было бы никаких», – рассказал пловец.

Ситуация получилась тяжелой эмоционально не только для ребенка и его родителей, но и для самого Евгения. «А сам малыш, похоже, ничего не понял. Ревел очень. Там все взрослые испуганы были. Я тоже сильно стрессанул, ушел. До сих пор не по себе. У меня тоже дети есть, прекрасно понимаю, что могло быть», – прокомментировал Лазука.

Настоящий герой!