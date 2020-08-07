Рабочие Бобруйскагромаша довели до истерики доверенное лицо Лукашенко 6 7.08.2020, 13:59

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иллюстрационное фото БелТА

«Партизанская» история.

Подписчик телеграм-канала "Баста!" рассказал о случае на заводе Бобруйскагромаш:

"Сегодня на Бобруйскагромаше, на территории, вверенной доверенному лицу Лукашенко Лазаревич Надежде Анатольевне, случилось ЧП, - пишет читатель. - На доске объявления в инструментальном цеху повесили портрет, кого бы вы думали... нет не Лукашенко, а Тихановской.

После обнаружения около доски объявления стояли все первые лица, а набралось их не мало, почти с десяток во главе с Лазаревич.

"Этот вопиющий акт вандализма требует тщательной проверки",- заявила Лазаревич.

Сейчас по камерам наблюдения ищут того, кто это сделал. Ждем, чем завершится эта детективная история".

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