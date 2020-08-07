Возвращение забытого чучела Телеграм-канал «Серпом По»

7.08.2020, 14:01

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Фото: Alexander Kotov

Как желающие выслужиться сами раскачивают власть.

Лучшие могильщики высшего начальства – его тупые подчиненные, желающие показать свое рвение, выслужиться, заработать звания, награды, деньги, перевод в Москву. Делают они это ценой пропаганды на всю страну того, с чем они должны бороться.

Последний пример.

В 2018 году в Перми три активиста установили чучело Путина с закатившимися глазами, одетого в тюремную робу. Привязали его к столбу, прилепили на лоб слово «Лжец», а на грудь повесили табличку «Военный преступник Пыня В.В.».

Вместо того, чтобы тихо убрать «лжеца» и «военного преступника», начальство начало искать злоумышленников, а найдя, возбудилось уголовным делом о хулиганстве.

Теперь, спустя два года, забытое чучело Путина воскресло на новостных лентах: его фото, словно зомби, снова пошло гулять по интернету. Почему? Потому что сегодня прошла новость, что прокуроры в Перми просят до трех лет колонии для авторов и исполнителей. По статье «за хулиганство, совершенное группой лиц».

Хотя какое здесь хулиганство? Это – политическая акция против Путина, который, по мнению акционистов, лгал и совершал военные преступления. И, между прочим, с этим трудно спорить – и ложь наглядна (повышение пенсионного возраста), и в военных преступлениях (Сирия) его международное сообщество обвиняет.

Так ли иначе, но благодаря прокурорам, забытое в 2018 году чучело Путина, снова с нами. Вторая серия. «Возвращение живых мертвецов».

Телеграм-канал «Серпом По»