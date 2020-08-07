В Беларуси перенесли футбольные матчи: власти испугались протестов 5 7.08.2020, 14:06

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иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Вчера на матче «Шахтера» и брестского «Динамо» болельщики скандировали «Жыве Беларусь!».

На матч «Динамо-Минск» — «Смолевичи», который должен был пройти 7 августа на столичном стадионе «Динамо», утром была прекращена продажа билетов. А позже АБФФ объявила, что его перенесли, как и еще один поединок, который должен был пройти в Минске.

Отметим, что во время вчерашнего матча в Солигорске между «Шахтером» и «Динамо-Брест» практически полностью заполненные трибуны начали скандировать: «Жыве Беларусь». После этого блогер Nexta в своем телеграм-канале напомнил о том, что сегодня матч чемпионата Беларуси пройдет на минском «Динамо».

АБФФ сообщила, что матч будет перенесен на следующую неделю. Как и еще один поединок, который должен был состоятся в Минске на стадионе «Трактор».

— Ассоциация «Белорусская федерация футбола» в соответствии с пунктом 5.5.4 статьи 5 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года и на основании решения Бюро исполкома АБФФ от 07.08.2020 переносит матчи 21-го тура «Беларусбанк — Высшей лиги» сезона 2020 года «Динамо-Минск» — «Смолевичи» и «Минск» — «Славия-Мозырь». Поединок «Динамо-Минск» — «Смолевичи», который должен был состоятся сегодня перенесен на 14 августа. Игра «Минск» — «Славия-Мозырь» перенесена с 8 на 12 августа.

В этой связи матч 1/16 финала «Париматч — Кубка Республики Беларусь» сезона 2020/2021 с участием футбольных клубов «Динамо-Минск» и «НФК Крумкачы» перенесен с 14 августа на более поздний срок, а перенесенный матч 9-го тура «Беларусбанк — Высшей лиги» с участием футбольных клубов «Минск» и «Неман» (Гродно) смещен с 15 на 17 августа, — сообщается на сайте.