Читатель телеграм-канала «Баста!»: Забастовка начнется 10 августа 7.08.2020, 14:34

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Это поможет нам победить.

«Рабочие, вы огромная сила, которая свергала диктаторов. Остановите 10 августа заводы», - написал читатель телеграм-канала «Баста!».

«Я родился в начале 80-х в городе Минске, - пишет читатель. - Рос в одном из самых непростых районов города - Шабаны. Были разные времена, разные воспоминания, было и хорошее, и плохое: пиво из бочки, мороженное по 20 копеек, сдача стеклянных бутылок, застой и продукты по талонам. Все это было следствием правления одной партии, время, когда было только одно мнение, мнение правящей элиты, которые жировали, ни в чем себе не отказывая.

Вам не напоминает это 2020 год?

Мои родители всю жизнь проработали на заводе и работают до сих пор. Будучи сейчас на пенсии, они не могут не работать, так как пенсия - это жалкие копейки, и это за достойно проработанные годы, огромный стаж, трудовые награды и поощрения.

Моя судьба могла бы сложиться так же, если бы я не пошел другим путем. Начиная свой рабочий путь от токаря, фрезеровщика, слесаря МСР и дойдя до директора своего небольшого частного предприятия. Но это произошло не благодаря «царю» а благодаря первым «сединам» в 25 лет, потому как вести хоть какой-то бизнес в нашей стране - это та еще «карусель» постоянно меняющихся правил игры.

Хочу обратиться к рабочим заводов. Если вы так жить не хотите, тогда вспомните историю - ни одно свержение диктатуры не происходило без участия рабочего класса. Вы огромная сила, которая свергала королей и диктаторов.

Остановите 10 августа заводы и фабрики, выйдите на площади своих городов. Только единство всех нас сможет переломить ход нашей истории».

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