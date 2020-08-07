МИД Литвы заявил протест Беларуси из-за пуска БелАЭС 7.08.2020, 14:50

Фото: svaboda.org

В ноте содержится призыв приостановить запуск АЭС.

Министерство иностранных дел Литвы передало посольству нашей страны в Вильнюсе ноту протеста в связи с началом загрузки ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС.

Литовская сторона заявила, что действия Беларуси при строительстве станции нарушили принципы открытости, прозрачности и добрососедства. Нахождение АЭС вблизи от литовской границы представляет угрозу национальной безопасности, окружающей среды и населению Литвы.

В ноте содержится призыв приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены рекомендации по итогам стресс-тестов, данные экспертами Евросоюза.

Как сообщает МИД Литвы, вчера состоялся разговор министра иностранных дел Линаса Линкявичюса с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В его ходе было подчеркнуто, что Литва рассчитывает на активное участие институтов Евросоюза в данном вопрос.

Сегодня Минэнерго Литвы также подтвердило готовность прекратить пропуск белорусской электроэнергии с момента энергетического пуска первого энергоблока, который будет означать, что энергия подается в сеть.