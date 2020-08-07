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Партизаны Курасовщины: Трехпроцентный, тебе осталось два дня!

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  • 7.08.2020, 15:06
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Партизаны Курасовщины: Трехпроцентный, тебе осталось два дня!
Фото: «Наша Ніва»

Жители столичного микрорайона избавляются от власти «таракана».

Интересную историю опубликовал телеграм-канал "Баста!".

"Муж работает в Минске, а я с ребенком на самоизоляции у родителей, - пишет читательница. - Созвонились сегодня, спрашиваю: как у вас дела?

Муж говорит: да вот ночью кто-то написал баллончиком прямо на цоколе дома "3%-ный тебе осталось два дня." И все кандидаты "висят" по району на плакатах кроме него.

- Как это?

- Ну, понимаешь... Как только новый агитплакат вешают, так его сразу оттуда срывают.

Неизвестные герои-партизаны Курасовщины".

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