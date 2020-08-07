Китайские компании выдворят с американских бирж 1 7.08.2020, 15:27

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Минфин США вводит новые правила.

Администрация Дональда Трампа заготовила новый удар по китайским компаниям, акции которых торгуются на биржах США.

Как сообщает The Wall Street Journal (перевод - finanz.ru), Минфин Штатов и Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) намерены ужесточить правила бухгалтерского учета для имеющих листинг корпораций из КНР.

С 2022 года они будут обязаны подчиняться тем же нормам, что и американские компании, а также открыть свою отчетность для аудиторских проверок.

На сегодняшний день китайские компании, в том числе гиганты в лице Alibaba и Tecent, освобождены от этих требований. Это приводит к многочисленным случаям «мошенничества» и нарушениям прав инвесторов, говорил в июне глава Госдепа Майк Помпео. В случае отказа исполнять требования компании из КНР будут делистингованы с американских бирж.

Компании, которые только планируют выйти на IPO (процедура первичного размещения акций) на биржах США, смогут сделать это при условии допуска американских аудиторов к отчетности.

Суммарная капитализация китайских акций на биржах NYSE и Nasdaq достигает 1,3 триллиона долларов.

«Принуждение их уйти с американских фондовых бирж нанесет большой ущерб интересам самих США», - говорил в июне официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Утверждения США о том, что китайские компании не соблюдают соответствующие нормативные акты Соединенных Штатов, являются искаженными. Действительно, в некоторых китайских компаниях были некоторые случаи мошеннического поведения, однако это не отражает ситуацию со всеми китайскими компаниями, которые присутствуют на бирже в США», - отметил дипломат.