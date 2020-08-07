Главный мышелов МИД Британии уходит на пенсию 7.08.2020, 15:48

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Заявление об уходе из МИД кот Палмерстон подписал двумя отпечатками лап.

Кот Палмерстон, которого приняли на должность главного мышелова в МИД Великобритании еще до референдума по Brexit в 2016 году, уходит на пенсию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Для Палмерстона время, проведенное на карантине, был просто замечательным. Оно было настолько прекрасным, что кот решил оставить выяснение международных дел дипломатам-людям и перебраться в сельскую местность после четырех долгих, тяжелых лет работы.

Палмерстоун сообщил о своих намерениях в официальном письме, отправленном от его имени Саймону Макдональду, постоянном заместителю секретаря МИД, в котором объяснил, что хотел бы больше времени проводить "подальше от центра внимания".

"Я нашел жизнь вдали от линии фронта более спокойной и легкой", - говорится в письме, подписанном двумя отпечатками лап.

Палмерстон, названный в честь британского министра иностранных дел лорда Палмерстона, был взят в МИД на должность главного мышелова в апреле 2016 года. У него было много друзей, однако не очень дипломатические отношения у него сложились с Ларри, котом британского премьер-министра. Иногда можно было увидеть, как они дерутся на улице перед резиденцией премьера.

В письме от Палмерстона говорится, что его служба показала, что "даже те, у кого четыре лапы и шерсть, играют важную роль в глобальных усилиях Британии".