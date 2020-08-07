закрыть
7 августа 2020, пятница, 16:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анджей Почобут — диджеям свободы: Спасибо, ребята!

  • Анджей Почобут
  • 7.08.2020, 16:06
  • 1,263
Анджей Почобут — диджеям свободы: Спасибо, ребята!
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Те, у кого есть глаза, это увидели, те, у кого есть уши, это услышали.

Спасибо, ребята! За то, что выразительно всем продемонстрировали: человек не винтик! Не обязательно транслировать чужую волю, не обязательно быть безвольным инструментом в руках власти.

И те, у кого есть глаза, это увидели, и те, у кого есть уши, это услышали.

Слова: "а что я могу?" "от меня ничего не зависит?" слышатся часто . Очень часто. Так вот, все зависит от нас. Авторитарный режим падает, тогда когда обычные раньше послушные его части и винтики вдруг отказываются подчинятся. Так как это случилось на провластном концерте в Минске.

Анджей Почобут, Facebook


популярное за неделю

Мнение

Улица, которая ведет к победе
Улица, которая ведет к победе Ирина Халип
Белорусы, ваша позиция полна достоинства!
Белорусы, ваша позиция полна достоинства! Польский фонд Свобода и Мир
Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина