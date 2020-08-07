Анджей Почобут — диджеям свободы: Спасибо, ребята!
- Анджей Почобут
- 7.08.2020, 16:06
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Те, у кого есть глаза, это увидели, те, у кого есть уши, это услышали.
Спасибо, ребята! За то, что выразительно всем продемонстрировали: человек не винтик! Не обязательно транслировать чужую волю, не обязательно быть безвольным инструментом в руках власти.
И те, у кого есть глаза, это увидели, и те, у кого есть уши, это услышали.
Слова: "а что я могу?" "от меня ничего не зависит?" слышатся часто . Очень часто. Так вот, все зависит от нас. Авторитарный режим падает, тогда когда обычные раньше послушные его части и винтики вдруг отказываются подчинятся. Так как это случилось на провластном концерте в Минске.
Анджей Почобут, Facebook