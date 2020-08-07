Анджей Почобут — диджеям свободы: Спасибо, ребята! Анджей Почобут

7.08.2020, 16:06

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Те, у кого есть глаза, это увидели, те, у кого есть уши, это услышали.

Спасибо, ребята! За то, что выразительно всем продемонстрировали: человек не винтик! Не обязательно транслировать чужую волю, не обязательно быть безвольным инструментом в руках власти.

И те, у кого есть глаза, это увидели, и те, у кого есть уши, это услышали.

Слова: "а что я могу?" "от меня ничего не зависит?" слышатся часто . Очень часто. Так вот, все зависит от нас. Авторитарный режим падает, тогда когда обычные раньше послушные его части и винтики вдруг отказываются подчинятся. Так как это случилось на провластном концерте в Минске.

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