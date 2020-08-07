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В Западной Европе ожидается аномальная жара

  • 7.08.2020, 16:16
В Западной Европе ожидается аномальная жара

Во Франции температура местами поднимется до 42°С.

В Западной Европе в ближайшие дни ожидают чрезвычайно жаркую погоду. Об этом пишут европейские СМИ в пятницу, 7 августа, передает korrespondent.net.

Пик жары во Франции прогнозируют на вечер пятницы. В более чем 40 департаментах объявлен повышенный уровень опасности. Температура воздуха в некоторых районах на западе страны поднимется до 42 градусов по Цельсию. В Париже и столичном регионе воздух прогреется до 35 градусов по Цельсию.

При этом в Англии в пятницу ожидают самый жаркий день в этом году. Метеорологи не исключают, что может быть побит рекорд за всю историю наблюдений в 38,7 градусов по Цельсию, установленный в июле 2019 года.

В свою очередь в Бельгии в воскресенье, 9 августа, температура местами поднимется на 14 градусов выше среднего показателя для августа. А в Нидерландах, в частности в Амстердаме, на выходных ожидают до 32 градусов по Цельсию.


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