Канал «Штаб» Навального снял видео о вчерашних событиях в Минске 4 7.08.2020, 16:20

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ФОТО: NN.BY

День открытых белорусов.

«Мы уже были в Минске, но нам хотелось побывать здесь ещё раз. Причём настолько, что в первый же день по прибытию мы сняли сразу две массовые акции. День железнодорожных войск (ради него и ехали), а ещё встречу белорусских избирателей со Светланой Тихановской, Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой. Почему нам больше понравилось на второй акции больше, чем на первой, хоть там и не кормили солдатской кашей, узнаете из нового репортажа канала» - написали авторы.