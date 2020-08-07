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Эксперты назвали признаки скорого конца работы батареи смартфона

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  • 7.08.2020, 16:47
  • 3,709
Эксперты назвали признаки скорого конца работы батареи смартфона

Основные «симптомы» нагрев, вздутие и быстрый расход энергии.

Узнать, что аккумулятору смартфона в скором времени понадобится замена, можно по очевидным и не очень явным признакам. Однако многие владельцы их не замечают, поэтому специалисты перечислили неполадки, которые указывают на то, что элемент питания износился, пишет lenta.ua.

Прежде всего, у смартфона может начаться странное поведение, которое выражается в самопроизвольном закрытии приложений или долгом их запуске, а также в торможении в тех местах, где раньше все было нормально. Необязательно, что подобные проблемы вызваны неисправностью аккумулятора, ведь неполадки могут возникнуть, например, в ОС вследствие неудачного обновления, но и эту причину стоит иметь в виду.

Самостоятельное выключение или перезагрузка устройства при его полном заряде – еще один признак «скисшей» батареи. Этому способствуют и программные ошибки, но если после возврата к заводским настройкам глюк не проходит, то данную версию можно исключить.

Один из наиболее очевидных симптомов – элемент питания не восполняет энергию полностью, а сразу после отключения зарядного устройства она падает на 10-20%.

Другим опасным проявлением неисправности является вздутие аккумулятора, которое, если вовремя не прекратить использование смартфона, может привести к возгоранию.

Горячая батарея – не менее серьезный признак. Ее температура способна повышаться как в момент зарядки, так и при повседневном использовании гаджета. Отсутствие реакции на подсоединенное зарядное устройство тоже может говорить о проблеме с элементом питания, но не всегда.

Пользователи iOS и последних версий Android имеют в настройках вкладку «Аккумулятор» (или «Батарея»), зайдя в которую они получат самую полную информацию о его состоянии. В этом окне отображается процент износа и сообщается, может ли смартфон поддерживать пиковую производительность.


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