Официальный фан-клуб минского «Динамо» поддержал уволенных из-за своей позиции сотрудников 7.08.2020, 17:39

2,047

Сотрудники пресс-службы «зубров» отказались снимать агитационный ролик за Лукашенко.

Официальный фан-клуб хоккейного клуба «Динамо-Минск» поддержал уволенных из-за своей позиции сотрудников — Романа Стронгина и Романа Шевцова, передает tut.by.

— Хотим высказать наше восхищение поступком двух мужчин, экс-сотрудников нашего клуба. Не поддаться влиянию свыше, сохранить лицо — не всем подвластная волевая черта характера.

Благодарим Романа Шевцова за плодотворную совместную работу, за терпение и понимание на выездах, за искрометные «юмарэзки» в онлайн- и офлайн-режиме.

Благодарим Романа Стронгина за 8 лет, отданные клубу. Пусть и не всегда ладились духовные взаимоотношения, возникали недопонимания в некоторых вопросах — никто из нас не опускал руки, мы шли за свое дело.

Очень жаль, что в очередной раз клуб покидают достойные хорошего упоминания люди. Но надеемся, что наши пути вновь пересекутся, когда буря осядет. Удачи вам, дядьки! — написано в обращении болельщиков.

Напомним, 6 августа начальник управления маркетинга и связей с общественностью «Динамо-Минск» Роман Стронгин и пресс-секретарь клуба Роман Шевцов написали заявления на увольнение после отказа освещать досрочное голосование хоккеистов. Заявление им подписали, а досрочное голосование, которое прошло сегодня, осветил уже кто-то другой.