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Официальный фан-клуб минского «Динамо» поддержал уволенных из-за своей позиции сотрудников

  • 7.08.2020, 17:39
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Официальный фан-клуб минского «Динамо» поддержал уволенных из-за своей позиции сотрудников

Сотрудники пресс-службы «зубров» отказались снимать агитационный ролик за Лукашенко.

Официальный фан-клуб хоккейного клуба «Динамо-Минск» поддержал уволенных из-за своей позиции сотрудников — Романа Стронгина и Романа Шевцова, передает tut.by.

— Хотим высказать наше восхищение поступком двух мужчин, экс-сотрудников нашего клуба. Не поддаться влиянию свыше, сохранить лицо — не всем подвластная волевая черта характера.

Благодарим Романа Шевцова за плодотворную совместную работу, за терпение и понимание на выездах, за искрометные «юмарэзки» в онлайн- и офлайн-режиме.

Благодарим Романа Стронгина за 8 лет, отданные клубу. Пусть и не всегда ладились духовные взаимоотношения, возникали недопонимания в некоторых вопросах — никто из нас не опускал руки, мы шли за свое дело.

Очень жаль, что в очередной раз клуб покидают достойные хорошего упоминания люди. Но надеемся, что наши пути вновь пересекутся, когда буря осядет. Удачи вам, дядьки! — написано в обращении болельщиков.

Напомним, 6 августа начальник управления маркетинга и связей с общественностью «Динамо-Минск» Роман Стронгин и пресс-секретарь клуба Роман Шевцов написали заявления на увольнение после отказа освещать досрочное голосование хоккеистов. Заявление им подписали, а досрочное голосование, которое прошло сегодня, осветил уже кто-то другой.

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Хотим высказать наше восхищение поступком двух мужчин, экс-сотрудников нашего клуба. Не поддаться влиянию свыше, сохранить лицо - не всем подвластная волевая черта характера. Благодарим @skyvolk7 за плодтворную совместную работу, за терпение и понимание на выездах, за искромётные юмарэзки в онлайн и оффлайн режиме. Благодарим @ramanstrongin за отданные 8 лет клубу. Пусть и не всегда ладились духовные взаимоотношения, возникали недопонимания в некоторых вопросах - никто из нас не опускал руки, мы шли за своё дело. Очень жаль, что в очередной раз клуб покидают достойные хорошего упоминания люди. Но надеемся, что наши пути вновь пересекутся, когда буря осядет. Удачи вам, дядьки!

Публикация от BYzone Hockey🔵⚪️ (@_byzone_)


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