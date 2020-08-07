«После ухода почувствовала облегчение» 2 7.08.2020, 17:54

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Татьяна Андронова

Учитель до выборов уволилась из школы и очень этому рада.

В соцсетях продолжают обсуждать роль учителей на этих президентских выборах. Педагоги переживают из-за того, что на их профессию брошена тень. Некоторые сейчас находятся в отпусках и не участвуют в избирательной кампании, при этом пишут, что им «больно и стыдно наблюдать за происходящим на участках». Некоторые из школы уволились еще до выборов, в их числе — Татьяна Андронова. Педагог рассказала, почему решилась на этот шаг, пишет rebenok.by.

Татьяна работала учителем английского языка в одной из школ Минска более 12 лет. Получила первую категорию, всегда была очень загружена — в последний год работала более чем на полторы ставки. У нее оставался еще год до окончания контракта, но этим летом она не выдержала и уволилась. Говорит, что после начала эпидемии у нее «как будто открылись глаза и больше не закрываются».

Причин для увольнения было несколько — это деньги, коронавирус и предстоящие выборы. Все в совокупности повлияло на то, что Татьяна больше не чувствовала в себе сил работать в школе. Но первым звоночком стало урезание зарплаты.

— Я живу одна, у меня есть кредит на квартиру, и какое-то время мне удавалось работой в школе вместе с подработками закрывать все свои нужды. До января этого года зарплата была где-то 1200 рублей (я работала 33 часа в неделю). Но потом случился перерасчет, и мы как-то сразу потеряли по 200-250 рублей. И с каждым месяцем видели минус — убрали еще 50 рублей, еще 80.

Вместе с сокращением зарплаты с началом эпидемии у Татьяны «слетели» практически все подработки. Учитель очутилась на голой зарплате — около 850 рублей, которых хватало лишь на то, чтобы «перекрыть счета и два раза сходить в магазин».

— Меня начало буквально трясти. И не только из-за денег. В условиях коронавируса сотрудников в разных организациях начали отправлять на дистанционку, а учебные заведения никак не отреагировали. Даже при отсутствии детей мы неделями ходили на работу и занимались бумажной волокитой. И я начала резко понимать: а куда мы идем? С этими зарплатами? Куда катится наша система образования? Увидев всю эту ситуацию, я поняла, что лучше не будет, будет только хуже, что очень печально.

«Людей превращают в безропотных винтиков»

Приближающиеся выборы тоже сыграли свою роль. Татьяна признается: до этого года она была совершенно аполитичной, занималась больше вопросами выживания. О роли учителя в политике думала меньше всего.

— И тут в этом году я как-то резко начала видеть все, что происходит. Поняла, что мне не избежать этой кармы посещения всяких мероприятий во время предвыборной кампании. Нет, я никогда не входила в состав комиссий, не считала голоса, но если нас просили прийти куда-то и создать массовость, мы ходили. Я понимала, что сотрудник благонадежный, ответственный, безотказный, если мне скажут что-то делать, я не смогу подвести.

Татьяна решила, что нужно уходить из школы, чтобы сохранить свое достоинство.

— Наша система образования отстала катастрофически, происходит постоянное завинчивание гаек, превращение людей в безропотных винтиков. Не помогает даже любовь к детям и профессии. Есть ощущение, что опоры никакой нет. Моя душа просто зарыдала. Я выпустила в мае 11 класс, свою ответственность на 100% выполнила перед родителями и детьми и ушла.

Педагоги уходят из школы — этот процесс не остановить

После увольнения, говорит Татьяна, она почувствовала облегчение. Приняла предложение от частной компании — проводить дополнительные занятия, вернула подработки. Признается, что больших денег пока зарабатывать не удается, выручают накопления. Зато чувствуется свобода.

— Я веду факультативную группу и получаю удовольствие от того, что работаю с людьми, которым знания реально нужны. В школе я тоже любила свою работу, но ты как будто спутан веревками. Времени остается очень мало, ты не можешь просто отработать и забыть, у тебя 150 тысяч звонков от родителей, подготовка к урокам, проверки.

По словам учителя, накануне выборов из школы она уволилась не одна. Коллеги уходили вслед за ней — по разным причинам. Многие — из-за низких зарплат, но были и политические мотивы. Хотя разделять эти причины неправильно, считает Татьяна, все взаимосвязано.

— Слышала историю, когда принуждали ставить какие-то подписи, но человек открыто сказал: извините, без меня. И когда потом большая часть коллектива отказалась от участия в этом, педагога обвинили в том, что она своим авторитетом «задавила» других. Пришлось уйти.

Нужно быть готовым уйти в никуда

Вообще, если ты работаешь в школе, очень сложно делать что-то вопреки указаниям, говорит Татьяна. Педагоги, которые попадают в избирательные комиссии считать голоса, не могут отказаться. Точнее могут, но только через увольнение.

— Это люди, которые глубоко в системе — завучи, например, за отказ с ними просто не продлят контракт. И я бы не стала, наверное, никого осуждать. Разные могут быть ситуации. Есть те, кто завязан кредитами, больными родственниками. Также многие просто не представляют, чем могут заниматься вне школы. Есть возраст такой у женщин, обычно под 40, когда они перестают быть гибкими. Я столкнулась с тем, что некоторые мои коллеги вообще не хотят переучиваться. Мало кто готов выходить из зоны комфорта. Я, например, не связана семьей, могу рискнуть. У других может не быть этой возможности.