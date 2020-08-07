закрыть
7 августа 2020, пятница, 18:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«После ухода почувствовала облегчение»

2
  • 7.08.2020, 17:54
  • 2,936
«После ухода почувствовала облегчение»
Татьяна Андронова

Учитель до выборов уволилась из школы и очень этому рада.

В соцсетях продолжают обсуждать роль учителей на этих президентских выборах. Педагоги переживают из-за того, что на их профессию брошена тень. Некоторые сейчас находятся в отпусках и не участвуют в избирательной кампании, при этом пишут, что им «больно и стыдно наблюдать за происходящим на участках». Некоторые из школы уволились еще до выборов, в их числе — Татьяна Андронова. Педагог рассказала, почему решилась на этот шаг, пишет rebenok.by.

Татьяна работала учителем английского языка в одной из школ Минска более 12 лет. Получила первую категорию, всегда была очень загружена — в последний год работала более чем на полторы ставки. У нее оставался еще год до окончания контракта, но этим летом она не выдержала и уволилась. Говорит, что после начала эпидемии у нее «как будто открылись глаза и больше не закрываются».

Причин для увольнения было несколько — это деньги, коронавирус и предстоящие выборы. Все в совокупности повлияло на то, что Татьяна больше не чувствовала в себе сил работать в школе. Но первым звоночком стало урезание зарплаты.

— Я живу одна, у меня есть кредит на квартиру, и какое-то время мне удавалось работой в школе вместе с подработками закрывать все свои нужды. До января этого года зарплата была где-то 1200 рублей (я работала 33 часа в неделю). Но потом случился перерасчет, и мы как-то сразу потеряли по 200-250 рублей. И с каждым месяцем видели минус — убрали еще 50 рублей, еще 80.

Вместе с сокращением зарплаты с началом эпидемии у Татьяны «слетели» практически все подработки. Учитель очутилась на голой зарплате — около 850 рублей, которых хватало лишь на то, чтобы «перекрыть счета и два раза сходить в магазин».

— Меня начало буквально трясти. И не только из-за денег. В условиях коронавируса сотрудников в разных организациях начали отправлять на дистанционку, а учебные заведения никак не отреагировали. Даже при отсутствии детей мы неделями ходили на работу и занимались бумажной волокитой. И я начала резко понимать: а куда мы идем? С этими зарплатами? Куда катится наша система образования? Увидев всю эту ситуацию, я поняла, что лучше не будет, будет только хуже, что очень печально.

«Людей превращают в безропотных винтиков»

Приближающиеся выборы тоже сыграли свою роль. Татьяна признается: до этого года она была совершенно аполитичной, занималась больше вопросами выживания. О роли учителя в политике думала меньше всего.

— И тут в этом году я как-то резко начала видеть все, что происходит. Поняла, что мне не избежать этой кармы посещения всяких мероприятий во время предвыборной кампании. Нет, я никогда не входила в состав комиссий, не считала голоса, но если нас просили прийти куда-то и создать массовость, мы ходили. Я понимала, что сотрудник благонадежный, ответственный, безотказный, если мне скажут что-то делать, я не смогу подвести.

Татьяна решила, что нужно уходить из школы, чтобы сохранить свое достоинство.

— Наша система образования отстала катастрофически, происходит постоянное завинчивание гаек, превращение людей в безропотных винтиков. Не помогает даже любовь к детям и профессии. Есть ощущение, что опоры никакой нет. Моя душа просто зарыдала. Я выпустила в мае 11 класс, свою ответственность на 100% выполнила перед родителями и детьми и ушла.

Педагоги уходят из школы — этот процесс не остановить

После увольнения, говорит Татьяна, она почувствовала облегчение. Приняла предложение от частной компании — проводить дополнительные занятия, вернула подработки. Признается, что больших денег пока зарабатывать не удается, выручают накопления. Зато чувствуется свобода.

— Я веду факультативную группу и получаю удовольствие от того, что работаю с людьми, которым знания реально нужны. В школе я тоже любила свою работу, но ты как будто спутан веревками. Времени остается очень мало, ты не можешь просто отработать и забыть, у тебя 150 тысяч звонков от родителей, подготовка к урокам, проверки.

По словам учителя, накануне выборов из школы она уволилась не одна. Коллеги уходили вслед за ней — по разным причинам. Многие — из-за низких зарплат, но были и политические мотивы. Хотя разделять эти причины неправильно, считает Татьяна, все взаимосвязано.

— Слышала историю, когда принуждали ставить какие-то подписи, но человек открыто сказал: извините, без меня. И когда потом большая часть коллектива отказалась от участия в этом, педагога обвинили в том, что она своим авторитетом «задавила» других. Пришлось уйти.

Нужно быть готовым уйти в никуда

Вообще, если ты работаешь в школе, очень сложно делать что-то вопреки указаниям, говорит Татьяна. Педагоги, которые попадают в избирательные комиссии считать голоса, не могут отказаться. Точнее могут, но только через увольнение.

— Это люди, которые глубоко в системе — завучи, например, за отказ с ними просто не продлят контракт. И я бы не стала, наверное, никого осуждать. Разные могут быть ситуации. Есть те, кто завязан кредитами, больными родственниками. Также многие просто не представляют, чем могут заниматься вне школы. Есть возраст такой у женщин, обычно под 40, когда они перестают быть гибкими. Я столкнулась с тем, что некоторые мои коллеги вообще не хотят переучиваться. Мало кто готов выходить из зоны комфорта. Я, например, не связана семьей, могу рискнуть. У других может не быть этой возможности.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко полностью растерял свою легитимность
Лукашенко полностью растерял свою легитимность Иван Яковина
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси Жозеп Боррель
Улица, которая ведет к победе
Улица, которая ведет к победе Ирина Халип
9 августа выходят полмиллиона человек, 10-го — миллион, 11-го — 2 миллиона
9 августа выходят полмиллиона человек, 10-го — миллион, 11-го — 2 миллиона Наталья Радина