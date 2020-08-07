В России не нашли ни одного нового крупного месторождения нефти 1 7.08.2020, 18:05

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Нефтяная «сказка» приближается к финалу.

Нефтяная «сказка», в которой более 50 лет живет Россия, обменивая «черное золото» на валюту, технологии и потребительский стиль жизни, с угрожающей скоростью приближается к финалу, пишет finanz.ru.

Усиленная добыча на старых, еще советских месторождениях приводит к их ускоренному истощению, а новых залежей с дешевой и легкой для извлечения нефтью обнаружить не удается.

За первую половину 2020 года в России удалось найти и поставить на государственный баланс 11 новых месторождений углеводородного сырья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минприрорды РФ.

Впрочем, объем запасов этих месторождений составил всего 30 млн тонн. Это в 9 раз меньше, чем было добыто за тот же период (около 270 млн тонн).

Из всех залежей подавляющее большинство относятся к категории мелких и очень мелких. Лишь одно месторождение по категориям АВ1С1 является «средним». Это Новоогненное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе, об открытии которого объявила «Роснефть».

Впрочем, и оно имеет запасы в размере всего 21 млн тонн (по категориям С1+С2). Это 4% от текущей годовой добычи в стране и примерно 4 недели российского нефтяного экспорта.

В прошлом году ситуация была не лучше: все 59 месторождений, поставленных на государственный баланс, относились категории «мелких», отмечает Счетная палата в докладе о состоянии минерально-сырьевой базы.

В среднем новыми открытиями компенсируется не более 25% выбывающих запасов нефти. При этом значительная часть открытий, о которых рапортуют сырьевые компании и которые регистрирует государство, оказываются «фейковыми» и не подтверждаются в результате переоценки, разведки и добычи.

В сумме с 2016 года были признаны не существующими в реальности запасы нефти и конденсата на 2,278 миллиарда тонн, что составляет почти пять годовых объемов добычи. За тот же период по причине неподтверждения пришлось списать 6,041 триллиона кубометров газа - более девяти годовых объемов добычи, подсчитали в СП.

Сырьевым госкомпаниям важно показать, что их ресурсная база остается стабильной: новые открытия покрывают объемы, которые извлекаются из недр и продаются за рубеж.

Но эффективность геологоразведочных работ, которые выполняются за счет бюджета, «необоснованно завышается», констатирует Счетная палата: в экономически доступные запасы переводятся прогнозные ресурсы с вероятностью подтверждения 25-35% и ниже.

По мере того, как истощаются месторождения-гиганты, качающие нефть со времен СССР, над российской экономикой нависает проблема потери ключевого источника твердой иностранной валюты, на которую импортируются технологии, оборудование и потребительские товары.

До критической точки, согласно «Стратегии развития минерально-сырьевой базы», остается около 7 лет.

Начиная с 2025 года фонд действующих месторождений перестанет справляться с нагрузкой. А к 2035-му, по оценке Минэнерго, объемы производства могут рухнуть практически вдвое - с нынешних 553 млн тонн в год (11,4 млн баррелей в день), до 310 млн тонн (6,3 млн баррелей в день).

Особенно остро проблема стоит в Западной Сибири, которая сейчас дает каждый второй баррель, извлекаемый из недр. Если ничего не предпринимать, в пессимистичном сценарии спад там будет более чем двукратным - с 330 до 146 млн тонн в год, бил тревогу в 2018 году глава Минэнерго Александр Новак.

Россия полностью исчезнет с мирового рынка нефти к середине 2030х, заявил два года назад в интервью Bloomberg наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман. Он добавил, что Эр-Рияд готов заместить выбывающие российские поставки.