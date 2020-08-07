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«Заварушыся, наш край!»: Группа Litesound записала песню-обращение к белорусам

  • 7.08.2020, 18:11
  • 1,330
«Заварушыся, наш край!»: Группа Litesound записала песню-обращение к белорусам

Песня написана на стихи Якуба Коласа.

Участники Евровидения группа Litesound записали песню-обращение к народу Беларуси на стихи Якуба Коласа. Об этом сайту Charter97.org сообщилa группа:

- Все имеет свой цикл, событиям свойственно повторяться, разные поколения людей переживают одни и те же чувства. Доказательством этого служит потрясающее своей пронзительностью стихотворение «Беларускаму люду», написаное Якуб Коласом ровно 100 лет назад. Это произведение наряду с событиями, происходящими в современной Беларуси, вдохновили группу Litesound на то, чтобы записать песню-манифест, обращенную к белорусским людям в этот сложный для нашей страны час.


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