«Сделаем вместе масштабный и громкий флешмоб!» 7.08.2020, 18:40

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Песня «Перемен!» Цоя должна звучать в 19:00 отовсюду.

- Ух, вечерок сегодня будет жаркий. Пройдут флешмоб, автопробег и велопробег солидарности, пишет телеграм-канал «Баста».

Вчера ребята-диджеи совершили реальный подвиг, причем в масштабе всей страны!

Сегодня песня «Перемен!» Виктора Цоя должна играть в 19:00 отовсюду! Из каждого окна, из каждой машины, в каждом переходе, на каждом телефоне, где бы вы не находились!

Только так!

Жители Минска! Сегодня, 7 августа, берем такси, садимся в свои автомобили, едем на проспект Независимости и ровно в 19.00 опускаем стекла машин, включаем громко песню «Перемен» и поднимаем руки с белыми браслетами.

Жители всех городов Беларуси! Также выезжаем на центральные улицы и проспекты ваших городов.

Поддержим ребят! Сделаем вместе масштабный и громкий флешмоб!

Кто хочет, включает в 19.00 песню «Перемен» и другие боевые хиты у себя дома в окнах и на балконах и продолжает шуметь.

Жыве Беларусь!

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