закрыть
7 августа 2020, пятница, 19:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Сделаем вместе масштабный и громкий флешмоб!»

  • 7.08.2020, 18:40
  • 1,835
«Сделаем вместе масштабный и громкий флешмоб!»

Песня «Перемен!» Цоя должна звучать в 19:00 отовсюду.

- Ух, вечерок сегодня будет жаркий. Пройдут флешмоб, автопробег и велопробег солидарности, пишет телеграм-канал «Баста».

Вчера ребята-диджеи совершили реальный подвиг, причем в масштабе всей страны!

Сегодня песня «Перемен!» Виктора Цоя должна играть в 19:00 отовсюду! Из каждого окна, из каждой машины, в каждом переходе, на каждом телефоне, где бы вы не находились!

Только так!

Жители Минска! Сегодня, 7 августа, берем такси, садимся в свои автомобили, едем на проспект Независимости и ровно в 19.00 опускаем стекла машин, включаем громко песню «Перемен» и поднимаем руки с белыми браслетами.

Жители всех городов Беларуси! Также выезжаем на центральные улицы и проспекты ваших городов.

Поддержим ребят! Сделаем вместе масштабный и громкий флешмоб!

Кто хочет, включает в 19.00 песню «Перемен» и другие боевые хиты у себя дома в окнах и на балконах и продолжает шуметь.

Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко полностью растерял свою легитимность
Лукашенко полностью растерял свою легитимность Иван Яковина
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси Жозеп Боррель
Улица, которая ведет к победе
Улица, которая ведет к победе Ирина Халип
9 августа выходят полмиллиона человек, 10-го — миллион, 11-го — 2 миллиона
9 августа выходят полмиллиона человек, 10-го — миллион, 11-го — 2 миллиона Наталья Радина