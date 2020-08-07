Ученые назвали чай, способствующий увеличению продолжительности жизни 2 7.08.2020, 18:50

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В нем содержится большое количество антиоксидантов.

Ученые по итогам проведенного исследования назвали чай, который способствует увеличению продолжительности жизни. Выводы сделаны специалистами из Университета Сваби в Пакистане, пишет сайт orthodox.od.ua.

Оказалось, что для укрепления здоровья в рацион необходимо включить лемонграсс. В нем содержится большое количество антиоксидантов, а еще он отличается противовоспалительными свойствами. Способствуют этому имеющиеся в напитке вещества цитраль и гераниал. Кроме того, за счет указанного чая можно сократить риск развития онкологии или возникновения инфаркта. С его помощью также реально уменьшить кровяное давление.

Лемонграсс представляет собой растение, отличающееся цитрусовым вкусом, при этом имеет лимонный запах. Чтобы правильно приготовить напиток, потребуется взять 1-3 чайные ложки свежего растения или в сушеном виде, а заваривать его достаточно в течение 5 минут минимум.