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Германия, Франция и Польша призвали Минск провести честные выборы

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  • 7.08.2020, 19:01
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Германия, Франция и Польша призвали Минск провести честные выборы

Министры иностранных дел Веймарского треугольника выступили с заявлением.

Германия, Франция и Польша обеспокоены ситуацией в Беларуси и призывают провести честные выборы. Об этом говорится в совместном заявлении Министерств иностранных дел стран Веймарского треугольника по делу президентских выборов в Беларуси:

- Мы с беспокойством следит за развитием событий в Беларуси. В предверии президентских выборов мы, безусловно, выступаем за право белорусов к осуществлению основных свобод. В том числе, избирательного права, а также поддерживаем независимость и суверенность Беларуси.

Также страны призывали официальный Минск освободить политических заключенных.


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