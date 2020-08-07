закрыть
7 августа 2020, пятница, 21:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне проели последние деньги

3
  • 7.08.2020, 20:19
  • 3,115
Россияне проели последние деньги

Расходы потребителей снова покатались вниз, а с ними - выручка бизнеса и вся экономика.

Восстановление российской экономики после коронавирусного карантина закончилось едва начавшись, пишет finanz.ru. Российские потребители снова сокращают расходы после всплеска отложенного спроса, который накопился за время пандемии.

Начав тратить в июне, к концу июля граждане покупали даже больше, чем в прошлом году, но весь потребительский запал иссяк в первые дни августа.

Общие расходы россиян за неделю с 27 июля по 2 августа снизились на 0,9% год к году, подсчитали аналитики Сбербанка. При этом траты на салоны красоты обвалились на 20,6%, на бары и рестораны - на 24,9%, а в сфере развлечений - почти вдвое.

Яма расходов могла бы быть еще глубже (-6%), если бы не помощь от государства, пишут аналитики банка. Правительство потратило 250 млрд рублей на пособия по безработице и выплаты на детей, но к концу июля эти деньги, похоже, были проедены без остатка.

Индекс потребительской активности к началу августа опустился до 73 пунктов с июльских 76,5 пункта (в прошлом году - 82 пункта), и «органическое восстановление расходов домохозяйств завершилось», констатируют в банке.

Аналогичную картину показывают данные «Ромира»: расходы с 27 июля по 2 августа упали на 3,4% относительно предыдущей недели и 2,6% год к году. В среднем каждый потребитель потратил 4394 рубля - меньше, чем в любую из пост-карантинных недель.

Вслед за кошельками потребителей опустели счета бизнеса. Динамика финансовых в экономике, которая в июле выходила на докризисный уровень, снова начала резко ухудшаться, следует из оперативной статистики ЦБ.

За неделю 27 по 31 июля объем входящих платежей был на 11% ниже «нормального» уровня (без учета сырьевого и бюджетного сектора). Неделей ранее отклонение составляло минус 4,7%. При этом в потребительских отраслях спад ускорился с 2,4% до 8,1%.

Данные говорят том, что восстановление экономики «носит неравномерный и неустойчивый характер, <…> что может быть связано с исчерпанием эффекта отложенного спроса, а также с влиянием вторичных эффектов от ограничительных мер», констатирует центробанк.

Люди могли бы больше тратить, если бы верили в будущее. Но несмотря на заявления властей о том, что кризис пройден «достойно», населению и бизнесу оказана «беспрецедентная» помощь, а экономика быстро восстановится и уже в 2022-м году совершит долгожданный рывок к 3-процентному росту, - зарядить оптимизмом не удается почти никого.

Данные Центра конъюнктурных исследований ВШЭ свидетельствуют: в июне 43% россиян жаловались, что за прошедший квартал их материальное положение ухудшилось, при этом только 10% считают, что в ближайшие 12 месяцев ситуация начнет выправляться.

74% респондентов констатирует «негативные» изменения в экономике, а в улучшения через год верят лишь 18%.

Индекс оценки перспектив экономики России по итогам квартала упал до минус 20%. Это худшее значение за последние 11 лет, которое ниже показателей 2015-16 гг., отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

По итогам второго квартала Росстат зафиксировал падение реальных располагаемых доходов населения на 8% - рекордное с 1999 года. И ждать их восстановления не приходится. «Высокий уровень неопределенности заставит крупные компании оптимизировать издержки (в том числе на сотрудников), что окажет дополнительное давление на доходы населения в 2020 году», - предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Беднеющие потребители - это угроза бизнесу, продолжает она: сейчас примерно 25% торговых центров находятся под угрозой закрытия, если не получат доступ к дополнительной помощи от государства.

Опросы показывают, что наибольший пессимизм демонстрирует возрастная группа 30-49 лет, а это основа среднего класса, наиболее производительная часть населения, которая тратит не только за себя, но и за других, финансируя расходы детей и пожилых, указывает Остапкович.

Из-за «демографической ямы» эта группа уже сокращается численно; если же эти люди начнут еще и снижать потребительскую активность «с лагом в год-полтора нанесет серьезный удар по экономике страны <..> с последующим падением производительности труда и технологическим застоем», предупреждает эксперт.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко полностью растерял свою легитимность
Лукашенко полностью растерял свою легитимность Иван Яковина
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси Жозеп Боррель
Улица, которая ведет к победе
Улица, которая ведет к победе Ирина Халип
9 августа выходят полмиллиона человек, 10-го — миллион, 11-го — 2 миллиона
9 августа выходят полмиллиона человек, 10-го — миллион, 11-го — 2 миллиона Наталья Радина