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Курс доллара в обменниках снова перевалил за 2,5 рубля

  • 7.08.2020, 21:23
  • 2,002
Курс доллара в обменниках снова перевалил за 2,5 рубля

Почем продают валюту крупные банки?

В марте, когда цены на нефть лихорадило, курс доллара в белорусских банках уже переваливал за психологическую отметку в 2,5 рубля, а евро продавали даже по 3, пишет «Онлайнер». Но потом был серьезный откат. В последнее время очень тихо и незаметно американская и европейская валюты приближаются к этой отметке. Журналисты посмотрели, сколько стоят доллары и евро сейчас.

Торги на бирже сегодня закончились такими результатами: доллар — 2,4482, евро — 2,8971.

У евро это исторический рекорд на бирже, а вот доллар пока свой не побил. Напомним, исторический рекорд доллар установил 23 марта. Тогда его биржевой курс достиг отметки в 2,6396 рубля.

Если сравнивать с началом года (доллар стоил 2,1085, евро — 2,3637), то американская валюта подорожала на 34 копейки, а евро — на 53.

Почем сейчас продают валюту банки?

Наличка

Наличные доллары во многих банках уже не купишь дешевле 2,5 рубля. Самый высокий курс у банка «БелВЭБ» — 2,52 рубля. Самый низкий — 2,49 — у «ВТБанка» и «БПС-Сбербанка».

Евро дороже всех продает «Альфа-Банк». Тут валюта ЕС стоит 2,965. Дешевле всего у «Беларусбанка» и «ВТБанка» — по 2,93 рубля.

Карты

Дороже всего доллары по картам продает «Белгазпромбанк». Там американская валюта стоит 2,505 рубля. Дешевле всего купить доллары у «Белагропромбанка». Здесь они стоят 2,478 рубля.

Евро дороже всех готовы отдать в «Альфа-Банке» — по 2,965, дешевле всего купить в банке «БелВЭБ», «Банке „Дабрабыт“» и «Белгазпромбанке». Их здесь продают по 2,94 рубля.


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