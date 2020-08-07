Ученые раскрыли загадку удивительной доисторической рептилии 1 7.08.2020, 21:31

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Образ жизни танистрофея долгое время оставался для палеонтологов загадкой.

Ученые изучили череп танистрофея - вымершей рептилии с невероятно длинной шеей и пришли к выводу, что она вела водный образ жизни и охотилась из засады. Причем в одной и той же местности сосуществовали как минимум два вида танистрофеев: крупный ловил рыбу и головоногих моллюсков, а мелкий — небольших ракообразных.

Результаты исследования опубликованы в статье в журнале Current Biology (перевод — apostrophe.ua).

Танистрофей (Tanystropheus longobardicus) относится к числу самых удивительных вымерших рептилий. Главная особенность этого архозавроморфа, обитавшего на территории современной Евразии в среднем и позднем триасе (245-228 миллионов лет назад), — невероятно длинная шея, на которую приходилась половина от пятиметрового тела животного. При этом она состояла всего из 13 позвонков, то есть была жесткой.

Образ жизни танистрофея долгое время оставался для палеонтологов загадкой. Остатки представителей этого рода чаще всего находят в прибрежных отложениях, а зубы обнаруженных экземпляров указывают на питание рыбой. Однако был ли танистрофей водным хищником или рыбачил с берега, пользуясь длинной шеей как удочкой, было неясно. Поиск ответа на этот вопрос осложнялся тем фактом, что черепа большинства известных ученым экземпляров сильно повреждены.

Раскрыть загадку танистрофея решила команда исследователей во главе со Штефаном Шпикманом (Stephan N.F. Spiekman) из Цюрихского университета решила раскрыть загадку танистрофея. С помощью компьютерной томографии они изучили раздавленный череп этой рептилии и восстановили детали его строения. Кроме того, ученые воспользовались трехмерной печатью для создания модели черепа.

Оказалось, что череп танистрофея несет множество свидетельств адаптации к жизни в воде. Ноздри этой рептилии были сдвинуты на верхнюю сторону морды, как у крокодила, а зубы формировали «венец», отлично подходивший для ловли водных животных.

Кроме того, исследователи сравнили строение крупных (до пяти-шести метров) и мелких (до полутора метров) экземпляров танистрофея. Традиционно считалось, что они принадлежат взрослым и молодым особям соответственно. Однако палеонтологи обнаружили на костях мелких особей следы годичных колец — это значит, что они были половозрелыми.

На основе полученных данных авторы пришли к выводу, что в триасе на одной и той же территории сосуществовали сразу два вида танистрофеев — мелкий и крупный. За первым сохранили традиционное название T. longobardicus, а второй был описан как новый вид, T. hydroides.

Они отличались не только размерами: коронковидные зубы более мелкого вида указывают, что он охотился на небольших беспозвоночных с мягкими панцирями, например, креветок. Это позволяло ему не конкурировать с сородичем, который ловил рыбу и головоногих моллюсков. Интересно, что такая узкая специализация возникла в течение всего десяти миллионов лет после пермского вымирания, которое уничтожило большую часть биологических видов на планете.

Авторы отмечают, что оба вида танистрофеев вряд ли были хорошими пловцами. Об этом свидетельствует строение конечностей и вестибулярного аппарата. Скорее всего, они кормились на мелководье. Например, T. hydroides, мог быть хищником-засадчиком, который благодаря своей маленькой голове на длинной шее незаметно подбирался к добыче или поджидал ее, затаившись на дне.