Флешмоб солидарности с диджеями свободы: яркий фоторепортаж 7.08.2020, 21:45

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фото: belsat.eu

В Минске - атмосфера перемен.

В Минске 7 августа состоялся флешмоб в знак поддержки Кирилла Галанова и Влада Соколовского, которые накануне включили песню «Перемен!» на празднике в Киевском сквере.

Ровно в 19:00 на проспекте Независимости начали сигналить машины, из окон звучала песня Виктора Цоя «Перемен!», многие вывесили бело-красно-белые флаги. К акции присоединились и прохожие, передает «Белсат». Большинство участников имело на руке белый браслет.

Пусть они услышат, что перемены в Беларуси уже не отключить!

фото: belsat.eu

фото: belsat.eu

фото: belsat.eu

фото: belsat.eu