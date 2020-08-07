Флешмоб солидарности с диджеями свободы: яркий фоторепортаж
- 7.08.2020, 21:45
- 1,114
В Минске - атмосфера перемен.
В Минске 7 августа состоялся флешмоб в знак поддержки Кирилла Галанова и Влада Соколовского, которые накануне включили песню «Перемен!» на празднике в Киевском сквере.
Ровно в 19:00 на проспекте Независимости начали сигналить машины, из окон звучала песня Виктора Цоя «Перемен!», многие вывесили бело-красно-белые флаги. К акции присоединились и прохожие, передает «Белсат». Большинство участников имело на руке белый браслет.
Пусть они услышат, что перемены в Беларуси уже не отключить!