CNN: Специалисты сравнили количество коронавируса в теле людей с симптомами и без 7.08.2020, 21:55

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иллюстрационное Фото: Getty Images

Результаты нового исследования, проведенного в Южной Корее.

Пациенты с COVID-19, у которых нет никаких симптомов, могут переносить ровно такое же количество нового коронавируса в своем организме, как и те, у кого симптомы все же есть.

Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное в Южной Корее.

Как пишет CNN (перевод — unian.net), это объясняет, почему люди, которые не испытывают проблем со здоровьем и не подозревают о своей болезни, все равно могут распространять коронавирус.

Исследование было опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine. Оно содержит данные о 303 пациентах с COVID-19, которые находились в изоляции в центре лечения в центральной части Южной Кореи.

Пациенты - в основном молодые взрослые люди. Их средний возраст составляет 25 лет. У 193 из них (или 63,7%) во время изоляции наблюдались симптомы. В это же время у других 110 человек болезнь проходила без симптомов. Только у 19,1% пациентов, у которых сначала симптомов не было, они все же появились со временем.

Остальные 80% остались без симптомов на протяжении всего периода исследования, которое длилось 24 дня. У каждого из пациентов брали образцы из рта и носа. Ученые анализировали эти образцы, ища РНК вируса, чтобы определить вирусную нагрузку. Таким образом, ученые определяли количество частиц коронавируса в организме участников исследования. Так выяснилось, что вирусная нагрузка в случае пациентов без симптомов была такой же, как и у тех, у кого они все же были.

При этом ученые заметили, что у людей без симптомов за время наблюдения эта нагрузка сокращалась медленнее, чем у тех, у кого симптомы были изначально или появились со временем. Авторы исследования все же отметили, что их работа хоть и дала некоторые объяснения, однако, была ограниченной. И для подтверждения ее выводов нужно провести дополнительные более масштабные наблюдения.