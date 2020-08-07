«Они растерялись, потому что поняли, как нас много» 2 7.08.2020, 22:41

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фото: svaboda.org

Сегодня белорусы устроили очень крутой Флешмоб.

- Сегодня мы с вами устроили просто нереально крутой Флешмоб, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Они растерялись, потому что поняли, как нас много. Об этой акции написали даже заграничные СМИ.

Мы призываем вас повторить флешмоб завтра, 8 августа, в 19:00! План точно такой же: все автомобилисты едут в центры своих городов, ровно в 19:00 включают «Перемен», опускают окна в машинах, вытягивают руки с белыми ленточками. По желанию сигналят. А пешеходы и велосипедисты в это время также поднимают руки с белой лентой в воздух.