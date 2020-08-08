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«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа

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  • 8.08.2020, 8:17
  • 12,790
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа

Мы сегодня не просто в большинстве, нас 97%.

В Беларуси все громче звучит требование «Перемен!».

За неполный месяц политической кампании в связи с «выборами» народ ясно дал понять, что не желает больше мириться с Лукашенко, терпеть его выходки, сообщает сайт гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Сотни тысяч белорусов по всей стране выходили и выходят на улицы, чтобы выразить свою солидарность со Светланой Тихановской, потребовать отставки Лукашенко и проведения честных выборов.

Беспрецедентная народная кампания никого не оставляет равнодушным, ни в Беларуси, ни за ее пределами. На белорусов весь мир сегодня смотрит с восхищением. До новой Беларуси осталось всего несколько шагов, которые предстоит сделать нам всем вместе.

Сценарий властей по фальсификации выборов хорошо известен, с ним никак нельзя соглашаться.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» поддерживает распространенную по телеграм-каналам народную инициативу о массовом выходе на главные улицы наших городов в день голосования и в последующие дни.

Многочисленные мирные акции, которыми славились белорусы и которые в последнее приобрели новые формы и масштабы, демонстрируют нашу солидарность и желание жить в нормальной стране.

В день голосования, 9 августа, «Европейская Беларусь» призывает граждан собираться возле избирательных участков в центральных районах городов ко времени их закрытия в 20:00 для подведения итогов независимых подсчетов голосов (платформа «Голос» и другие).

На следующий день, в понедельник, 10 августа, уже с утра необходимо будет реагировать на заявления властей. Если признают поражение, то миллионы белорусов выйдут на праздничное шествие. Если будут врать, то миллионы белорусов их спокойно опровергнут через Всебелорусскую забастовку и ежедневные демонстрации протеста во всех белорусских городах с 19:00.

Мы сегодня не просто в большинстве, нас 97%.

Нам всем предоставился реальный шанс построить нашу Страну для Жизни.

Жыве Беларусь!


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