Ученые обнаружили в атмосфере Венеры огромную «стену» 1 8.08.2020, 9:16

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Фото: Shutterstock

Об уникальной находке рассказали астрономы из Японии и Португалии.

В атмосфере Венеры выявили необычную структуру, которая представляют собой огромную стену кислотных облаков протяженностью в 7500 километров. Об уникальной находке рассказали астрономы из Японии и Португалии, пишет lenta.ua.

Научные сотрудники Института космических и астронавтических наук Японии изучили полученные зондом «Акацуки» фотографии,четырехлетней давности. Сделанные при помощи инфракрасных камер снимки нижних слоев облаков продемонстрировали нечто напоминающее атмосферную волну огромного масштаба. Данное образование протянулось до средней широты южного полушария от северных рубежей, расположившись на высоте 47,5 километров.

Следующим этапом исследовательской работы ученых стал анализ остальных изображений Венеры, полученных, в частности, благодаря работе телескопа Австралии AAT.

Стало известно, что волна существует как минимум с начала 80-х годов минувшего столетия и перемещается со скоростью 328 км/ч, в полной мере оборачиваясь вокруг Венеры на протяжении пяти дней. Точно астрономы не могут сказать, что именно представляет собой необычная структура. Возможно, стена кислотных облаков возникла из-за гравитационных атмосферных волн, которые формируются в случае взаимодействия рельефа с газовой оболочкой. Они способны не только распространяться, но и быть взаимосвязанными с прочими подобными объектами, передающими суперротацию к экватору и вырабатывающие неустойчивости.