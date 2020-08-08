Из Беларуси депортировали журналистов телеканала «Настоящее Время» 4 8.08.2020, 9:52

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Фото: facebook.com/ivangrebenyuk

Власти паникуют.

В отеле "Минск" в столице Беларуси днем 7 августа задержали штатных корреспондентов телеканала "Настоящее Время" – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Вечером их депортировали из страны с запретом на въезд на десять лет. Всех троих журналистов выслали в Одессу, сообщает "Настоящее Время".

Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.

"Друзья, с нами все в порядке. Нас высылают в Одессу. Думаю, через пару часов будем. И всем влепили запрет на въезд. Насколько я поняла, поводом стал вчерашний эфир Настоящего Времени. Сотрудники, допрашивающие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась", – написала в фейсбуке Ирина Ромалийская.

"Друзья, мы уже в аэропорту. Все хорошо! Спасибо всем! Депортация. Под пристальным сопровождением. Десять лет запрет въезда. Единственный рейс, который был, – это Одесса. 23:40 вылет из Минска", – отметил Иван Гребенюк.

По предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации троих журналистов.

"Задержанные журналисты Настоящего Времени профессионально выполняли свою работу по освещению выборов президента Республики Беларусь. Телеканал "Настоящее Время" вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена, – подчеркнула врио президента медиакорпорации "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" Дейзи Синделар. – Отказ властей Беларуси своевременно аккредитовать наших журналистов – еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности".

"Настоящее Время" уже несколько недель освещает выборы в Беларуси и накануне провело четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. Только в соцсетях его посмотрели более полумиллиона раз.

Ирина Ромалийская – ведущая программы "Вечер", главной информационной программы "Настоящего Времени".

Иван Гребенюк – украинский журналист, работающий на "Настоящее Время" в Праге.

Юрий Баранюк – собственный корреспондент "Настоящего Времени" в Санкт-Петербурге.

"Настоящее Время" направило запросы о задержании наших корреспондентов в МВД Беларуси.

Избирательная кампания в этом году в Беларуси проходит на фоне массовых митингов в поддержку Тихановской, на которые приходят десятки тысяч белорусов.