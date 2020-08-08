Германия и Франция вышли из переговоров о реформировании ВОЗ 3 8.08.2020, 9:56

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Переговоры стран G-7 по этому вопросу начались около четырех месяцев назад.

Париж и Берлин, по словам источников, раздражены попытками Вашингтона возглавить переговоры после решения США о выходе из ВОЗ

Франция и Германия прекратили переговоры о реформировании Всемирной организации здравоохранения. Как сообщили Reuters трое информированных источников, Париж и Берлин раздражены попытками Вашингтона возглавить переговоры, несмотря на решение о выходе США из ВОЗ, передает «Голос Америки».

В июле Белый дом направил руководству ВОЗ уведомление о том, что Соединенные Штаты выходят из состава структуры при ООН, после того как Трамп обвинил организацию в том, что она слишком сблизилась с Китаем и неспособна справиться с пандемией коронавируса.

ВОЗ отрицает эти обвинения. Европейские правительства также раскритиковали ВОЗ, однако не так ожесточенно, как США, а решение Парижа и Берлина прекратить переговоры последовало за напряженностью по поводу «попыток Вашингтона доминировать на переговорах», рассказали источники.

«Никто не хочет, чтобы его втягивали в процесс реформы и получали его черновик от страны, которая сама только что вышла из ВОЗ», - заявил высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах.

Министерства здравоохранения Германии и Франции подтвердили Reuters, что две страны выступают против того, чтобы Соединенные Штаты возглавили переговоры после объявления о своем намерении выйти из организации.

Представитель Министерства здравоохранения Италии заявил, что работа над документом о реформе все еще продолжается, добавив, что позиция Рима соответствует позициям Парижа и Берлина.

Отвечая на вопрос о позиции Франции и Германии, высокопоставленный представитель администрации Трампа сказал: «Все члены «Большой семерки» открыто поддержали суть идеи реформирования ВОЗ».

«Несмотря на это, вызывает сожаление тот факт, что Германия и Франция в конечном итоге решили не присоединяться к группе и одобрить «дорожную карту», - сказал он.

Переговоры о реформе ВОЗ начались около четырех месяцев назад. Состоялось около 20 телеконференций между министрами здравоохранения стран G-7 и десятки встреч дипломатов и других официальных лиц.

За несколько недель до провала переговоров переговорщики в беседах с Reuters отмечали, что позиции стран-участниц становятся все ближе, поскольку Вашингтон смягчил свой подход к реформированию организации, а европейские переговорщики начали рассматривать процесс реформы как средство сделать ВОЗ более независимой от политического давления.

Европейские правительства также начали публично высказывать скептические замечания в адрес ВОЗ, а министр здравоохранения Германии призвал ВОЗ ускорить пересмотр действий в отношении COVID-19.

В частном порядке некоторые европейцы поддержали более жесткую линию, при этом некоторые критиковали руководителя ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса и то, что они считают «политизированным управлением пандемией».

Источник в правительстве Германии сказал: «В будущем необходимо ... обеспечить, чтобы ВОЗ могла нейтрально и на основе фактов реагировать на глобальные события в области здравоохранения».

Но европейские правительства хотят сделать ВОЗ сильнее, более независимой и лучше ее финансировать. При этом выход США из состава организации, вероятно, ее ослабит - Вашингтон вносит наибольший вклад, обеспечивая 15% бюджета агентства.