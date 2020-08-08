закрыть
8 августа 2020, суббота, 12:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Разведка США: Россия, Китай и Иран вмешиваются в избирательный процесс

2
  • 8.08.2020, 10:10
  • 2,281
Разведка США: Россия, Китай и Иран вмешиваются в избирательный процесс

Москва не хочет избрания президентом Байдена, а Пекин — Трампа.

Китай, Россия и Иран пытаются оказать влияние на американских избирателей незадолго до президентских выборов в США. Россия пытается подорвать позиции Джо Байдена, в то время, как Китай и Иран пытаются помешать избранию президентом Дональда Трампа. С таким предупреждением выступил глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Ивэйнина, сообщает svoboda.org.

"Мы пришли к выводу, что Китай хотел бы, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не победил на выборах... Мы пришли к выводу, что Россия прибегает к разнообразным способам, чтобы главным образом очернить бывшего вице-президента Байдена и тех, кого она воспринимает как антироссийский истэблишмент", - говорится в заявлении Ивэйнины. Он предупредил о том, что иностранные государства будут продолжать скрытые и явные попытки воздействия на американских избирателей, подогревать разногласия, подрывать веру американцев в демократический процесс.

Отвечая на вопрос репортера доверяет ли он выводам американской разведки, президент Трамп согласился: "Это может быть... Но последнее, чего хочет Россия, - Дональда Трампа в Белом доме". Представитель Совета по вопросам национальной безопасности предупредил, что США не допустят иностранного вмешательства в американский избирательный процесс и дадут ответ тем, кто атакует американские демократические институты.


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%»
Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%» Андрей Санников, The Insider
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
Лукашенко полностью растерял свою легитимность
Лукашенко полностью растерял свою легитимность Иван Яковина
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси Жозеп Боррель