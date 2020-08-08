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Иван Яковина: Лукашенко очень напуган

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  • 8.08.2020, 10:21
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Иван Яковина: Лукашенко очень напуган

Шансов на удержание власти у него не осталось.

Лукашенко очень напуган, считает известный украинский журналист Иван Яковина. Об этом он написал в статье для «Нового времени».

Впервые за 26 лет правления правитель Беларуси столкнулся с ситуацией, грозящей ему потерей не только власти, но свободы и даже жизни.

В последние недели правитель Беларуси лихорадочно пытается как‑то спасти положение и устранить угрозу народной революции, но используемые им приемы и методы не адекватны новой реальности и ведут лишь к усугублению положения.

Из-за этого шансов на удержание власти в краткосрочной перспективе у него осталось совсем немного, а в долгой перспективе — и вовсе ни одного, уверен Иван Яковина.


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