Иван Яковина: Лукашенко очень напуган

Иван Яковина: Лукашенко очень напуган9
- 8.08.2020, 10:21
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Шансов на удержание власти у него не осталось.
Лукашенко очень напуган, считает известный украинский журналист Иван Яковина. Об этом он написал в статье для «Нового времени».
Впервые за 26 лет правления правитель Беларуси столкнулся с ситуацией, грозящей ему потерей не только власти, но свободы и даже жизни.
В последние недели правитель Беларуси лихорадочно пытается как‑то спасти положение и устранить угрозу народной революции, но используемые им приемы и методы не адекватны новой реальности и ведут лишь к усугублению положения.
Из-за этого шансов на удержание власти в краткосрочной перспективе у него осталось совсем немного, а в долгой перспективе — и вовсе ни одного, уверен Иван Яковина.