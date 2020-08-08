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СМИ: Возле российской АЭС произошла масштабная утечка радиации

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  • 8.08.2020, 10:34
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СМИ: Возле российской АЭС произошла масштабная утечка радиации

Загрязнено русло и пойма реки.

В реке Ольховке, находящейся в пяти километрах от Белоярской атомной электростанции (БаЭС) в Свердловской области, есть участки радиоактивного загрязнения. Об этом znak.com заявил инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. По его словам, хоть радиационный фон на поверхности воды на этих участках сравнительно небольшой, он может свидетельствовать о значительном загрязнении почвы, поэтому местность у реки нужно срочно оградить, исследовать и рекультивировать. На самой БаЭС считают, что большой проблемы на реке нет.

«Особую опасность представляет половодье»

Ожаровский провел «общественную экспертизу» реки Ольховки 2 августа 2020 года. Как пояснил он Znak.com, он хотел сделать ее с 2013 года, когда в Заречном прошли общественные обсуждения доклада санкт-петербургского проектного предприятия госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомэнергопроект» по оценке воздействия на окружающую среду энергоблока № 5. В документе говорилось, что Ольховское болото, из которого вытекает река, загрязнено в том числе плутонием, поэтому у эксперта возникли подозрения, что радиоактивные элементы могут находиться не только в топи, но и далее по реке.

Исследователь прошел вдоль Ольховки около километра, на трех участках общей протяженностью примерно 200 метров он сделал как минимум 17 замеров уровня гамма-излучения с помощью дозиметра AtomFast. Измерения Ожаровский также зафиксировал на видео.

По данным прибора, река в целом излучает порядка 0,4-0,5 микрозиверт в час, что немного выше природного фона в 0,22-0,23 микрозиверт в час. На нескольких территориях — на подтопляемых лужайках, где застаивается вода и все, что она принесла, — Ожаровский нашел зоны с излучением в 0,7-1 микрозиверт в час.

Доза в 1 микрозиверт в час кажется значительной, если сравнивать ее с радиационным фоном в остальной части города Заречный, где находится БАЭС. Там на конец июля зафиксировали значения от 0,05 до 0,11 микрозивертов в час. Если же сравнивать с другими источниками излучения, например с рентгеном, то фон реки кажется малым. При флюорографии человек в среднем получает дозу в 40 микрозивертов в час.

По словам Ожаровского, излучение в 1 микрозиверт в час не является фатальным для тех, кто, например, будет несколько минут стоять по пояс в воде. «Важно не то, что здесь мощность гамма-излучения на поверхности большая. Здесь никто не живет, никто не ходит. Но речка течет дальше, впадает в реку Пышму, и люди могут использовать эту воду с радионуклидами для полива огородов, если не для питья. Так радионуклиды могут попадать внутрь человека, накапливаться. А внутреннее облучение опаснее, чем внешнее», — говорит он.

При этом Ожаровский добавил, что в действительности излучение может быть больше, так как фонят, судя по всему, частицы в илистых отложениях. Вода же хорошо экранирует гамма-излучение.

«Особую опасность представляет половодье — ведь участки воды и почвы движутся, могут разнести все. В любом случае река не находится на территории БАЭС, сам факт нахождения участков загрязнения на ней незаконен. Это безобразие, что река загрязнена», — добавил он.

«Радиационный риск является приемлемым»

У Ожаровского есть две теории о том, откуда в реке взялись радиоактивные частицы. По одной версии, повышенный фон может «напоминать» о том, что в 60-70-х годах прошлого века в источник реки — Ольховское болото — сбрасывали воду с экспериментальных реакторов БАЭС серии «Атом мирный большой» (АМБ). По другой версии эксперта, Белоярская АЭС может все еще сливать в болото воду с заряженными частицами. Хотя в таком случае, уверен эксперт, все зараженные участки были бы учтены в специальном реестре, а доступ к ним был бы закрыт. «Люди, которые живут тут, в реальной опасности — и ни единого знака», — переживает общественник.

Согласно отчету по экологической безопасности Белоярской АЭС за 2018 год, атомная элекростанция все же продолжает сливать воду в Ольховское болото, она поступает с выпуска № 3. «Вода отводится после очистных сооружений хоз-бытовых стоков промплощадки. Категория сбрасываемой воды — нормативно-очищенная после сооружений биологической очистки», — говорится в отчете. Там же указывается, что объем сброса не превышает допустимый.

Ниже в отчете указано, что вместе со сточными водами в Ольховское болото поступают и радионуклиды. Судя по таблице, вместе с водой в болото в 2016, 2017 и 2018 годах попадал тритий. Там же оказались изотопы марганца, кобальта, стронция и европия.

«Из приведенных данных следует, что содержание радионуклидов в сбрасываемых водах составляет менее 1% от допустимого. Соответственно, радиационный риск для населения от воздействия Белоярской АЭС является безусловно приемлемым», — говорится в отчете.

Ожаровский согласен, что, судя по таблице в отчете, концентрация изотопов в выпущенной воде «ниже уровня вмешательства». Вместе с этим ему показалось странным наличие трития и европия.

О том, есть ли участки загрязнения в реке Ольховке, в отчете не упоминается. Вместе с тем там утверждается, что территория реки попадает в границу 13-километровой санитарно-защитной зоны атомной электростанции.

Информации о точках загрязнения Ольховки нет и в госдокладе министерства природных ресурсов Свердловской области за 2018 год. Там, впрочем, сказано, что в реке зафиксировано максимальное среди других водных объектов БАЭС содержание стронция-90 — в 25,3 раза выше среднего значения для рек России. Вместе с тем в отчете говорится, что значение все еще «существенно ниже уровня вмешательства, установленного Министерством здравоохранения Российской Федерации в НРБ-99/2009 (5 Бк/л)».

Интересно, что, по данным минприроды, наибольшая среднегодовая доза гамма-излучения в 2018 году зафиксирована в ЗАТО Лесной (в городе также расположено предприятие «Росатома»). Уровень составил 0,12 микрозиверт в час.

«Там у нас бобры живут!»

Несмотря на то, что в своем отчете БАЭС подтверждает, что продолжает сбрасывать воду с радионуклидами в Ольховское болото, для пресс-службы станции эта информация стала сюрпризом. Руководитель управления информации и общественных связей Андрей Яшин изначально пытался заверить Znak.com, что в болото уже давно никто ничего не сбрасывает.

«Может быть, там неправильно написано. Потому что в Ольховское болото мы не можем ничего сливать в принципе. На заре работы это было возможно, а сейчас и смысла в этом нет. Это же сразу и Ростехнадзор, и экологи придут. В болоте сейчас обстановка такая, что там бобры живут!» — сказал он.

Впрочем, в ответе на официальный запрос Znak.com на станции вновь подтвердили, что сбрасывают в болото хозфекальные воды с очистных сооружений.

«Белоярская атомная станция производит сброс дебалансных вод на основании разрешения, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору», — сказали на станции, не уточнив, действительно ли в воде содержатся радионуклиды.

На БАЭС заверили, что сотрудники станции ведут ежегодный радиационный контроль в 24 контрольных точках. Раз в месяц они также проверяют фон в Ольховке, в реке Пышме в 500 метрах выше и ниже впадения в нее Ольховки. «Надфоновые уровни, наблюдаемые на территории реки Ольховки, не представляют опасности для населения. Многолетние наблюдения показывают, что выноса радиоактивных веществ в реку Пышму не наблюдается», — сказали там.

Представители атомной станции также добавили, что Ольховское болото является отчужденной территорией. На его границе поставлены знаки, территорию природного объекта патрулируют спецгруппы. А вот речку Ольховку оборудовать предупреждающими знаками на станции отказываются. «Ввиду того, что уровни загрязнения радиоактивными веществами реки Ольховка не превышают нормативов, установленных санитарными нормами и правилами, установка предупреждающих знаков не требуется», — говорят на БАЭС.

«Перенос устья реки»

В пресс-службе Белоярской АЭС также добавили, что не будут как-либо рекультивировать Ольховку. По их данным, водный объект находится «в стабильном состоянии», поэтому проводить с ним какие-либо операции не требуется.

С этим не согласен Ожаровский. По его мнению, реку и территорию вокруг нее необходимо дезактивировать и рекультивировать, избавив от радиоактивного загрязнения. При этом он отметил, что для подобных работ необходим детальный проект. «Худшее, что может произойти, — если они придут на реку и начнут грести дно, тогда все радиоактивные частицы поднимутся и поплывут по течению», — считает эксперт.

С итогами исследования Ожаровский вместе с другими экспертами планирует обратиться в надзорные органы.


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