закрыть
8 августа 2020, суббота, 12:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новые протесты и идеальное государство

  • 8.08.2020, 11:16
  • 2,083
Новые протесты и идеальное государство

Как митингующие становятся политической альтернативой.

Протесты последних лет в России — борьба против строительства мусорного полигона на Шиесе, кампания против возведения храма в сквере Екатеринбурга, московские митинги в защиту Ивана Голунова и по поводу выборов в Мосгордуму — стали вехой в новейшей истории протестной политики в России. По крайней мере, такое ощущение сложилось у многих активистов, наблюдателей и экспертов, пишет британское издание Open Democracy (перевод - inosmi.ru).

Особое внимание было приковано к «региональным» протестам: многие поспешили увидеть в них нечто новое, революционное, а именно радикальный вызов российскому государству со стороны общества. Но не является ли такой взгляд слишком пристрастным и выдающим желаемое за действительное?

Интервью с протестующими в Екатеринбурге и Шиесе, собранные в 2019 году, показывают противоположную картину: протесты сформулировали запрос на демократическое государство, способное вести диалог с гражданским обществом, действующее в интересах «народа» и подотчетное ему. Будучи запросом активных, действующих граждан, а не пассивных, «ждущих» «обывателей», он означает нечто большее, чем просто «симпатию к государству». От политики протестных событий мы, возможно, переходим к низовой политике как регулярному процессу.

«Суверенитет гражданского общества»

Ряд интеллектуалов назвали кампании на Шиесе и в Екатеринбурге ни много ни мало «будущим гражданского протеста в России». По их мнению, самое главное в этих протестах — это «становление российского общества как исторического субъекта в его начавшемся отделении от государства и «рождение человека антигосударственного». На наш взгляд, этот громкий вывод не столько отражает новую реальность протестных движений, сколько проецирует на нее сложившийся в российской либеральной среде «антиэтатистский» консенсус. Он состоит в том, что главная задача гражданского общества — это утверждение «суверенитета по отношению к государству». Такую интерпретацию наших коллег можно понять: когда не оппозиционеры, а «обычные люди», локальные активисты, наряду с решением конкретных проблем начинают критиковать власть, легко впасть в иллюзию, что наконец-то все общество встало на борьбу с преступным государством.

Вместе с тем в этом соединении конкретики и политики нет ничего нового — после протестов на Болотной площади популистский язык «народа против власти» просочился в разные сферы гражданского общества.

Однако бороться с властью — это не то же самое, что бороться с государством

Вопреки желанию увидеть в протестующих Екатеринбурга и Шиеса стихийных антигосударственников, наш анализ показывает, что если в этих протестах и есть нечто принципиально новое, то это не соединение протестной «политики» и активистской «конкретики», а появление в протестах против власти запроса на демократическое государство.

Если в случае с «болотными» и многими «постболотными» митингами их участники будто бы обживали «параллельный мир» подлинного, честного гражданского общества, противостоящего государству «жуликов и воров», то протестующие в Екатеринбурге и на Шиесе себя государству как институту не противопоставляли. Последним необходимо было, чтобы представители государства прежде всего считались с мнением людей.

Поэтому, как это случилось в Екатеринбурге, после того, как местные власти пошли на уступки и объявили общегородской опрос по выбору площадки для строительства злополучного храма, протест подошел к своему логическому завершению: граждане разошлись по домам, а коллективное негодование сменилось у многих чувством гордости за то, что они, наконец, пробили стену молчания и равнодушия, разделявшую их и государство.

И поэтому же, когда надежды на скорое вмешательство государственных чиновников, правоохранительных органов и лично Владимира Путина, от которых ждали, что они прислушаются к людям, рухнули, протест на Шиесе приобрел оттенок оппозиционного радикализма.

Таким образом, «политизация» новых региональных протестов заключается вовсе не в усилении «болотной» линии на враждебный «суверенитет» по отношению к государству. Напротив, его суть заключается в противоположном намерении — в артикуляции образа демократического государства, отвечающего чаяниям и интересам простых людей. При этом протестующие Екатеринбурга и Шиеса зачастую по-разному формулировали образ демократического государства.

Борьба за сквер в Екатеринбурге

Екатеринбургские протестующие на первый взгляд могут показаться радикальными «антигосударственниками». Даже самые умеренные из них прибегают к языку «народ против власти». Они решительно настроены — готовы выходить на улицу и даже ломать забор. Наконец, мишень их критики и борьбы — городская администрация, русская православная церковь, консервативно-мракобесный по своей риторике олигарх — символизируют современное российское государство, коррумпированное, консервативное и авторитарное.

Но это еще не значит, что протестующие под видом локального активизма стремятся бросить вызов российскому государству. Николай (здесь и ниже используются вымышленные имена — прим.ред.) — 20-летний бариста, получающий образование дизайнера-педагога — признается в интервью, что с самого начала посетители акций в сквере хотели диалога: «Отсутствие диалога с народом у власти… Многие там говорили, что „бог с ним, с храмом, вообще со всей этой движухой… может его здесь и надо построить, но нужно это нормально обсудить"… Типа мы не согласны просто с самим процессом обсуждения».

Участники протеста, помимо того, что преследуют конкретную цель защиты сквера, еще и озабочены качеством коммуникации с представителями власти. Создание и улучшение такой коммуникации — требование, прозвучавшее во множестве наших интервью. Впрочем, нам могут возразить: да, протестующие рассуждали о референдумах, процедурах и диалоге граждан и государства, но не потому что стремились к этому диалогу, а потому что таким образом критиковали государство за глухоту и недемократичность. Другими словами, слова про диалог — это повод указать на дефект государства, то есть на неспособность к этому самому диалогу.

Но, во-первых, люди изначально имели ожидание, что государство прислушается к ним, поэтому так удивлялись, что «власть и полиция, силовые структуры в первые дни… просто прошляпили вот этот момент — не включились, не заявили свою позицию и пустили это все на самотек», как выразился 28-летний Александр, кандидат наук, преподаватель в университете и тренер в спортклубе. Во-вторых, своеобразная культура диалога и плюрализма, которая характеризовала протест, препятствовала тому, чтобы по умолчанию видеть в государстве глухих к мнению граждан автократов. Более того, активисты порой даже критиковали самих себя за неумение идти на диалог с властями, сожалея, что «не дали [мэру Екатеринбурга] возможности» высказаться, когда тот пришел в сквер — на это, например, сетовала 17-летняя Валерия.

Это может показаться удивительным, но протестующие нередко говорили, что их протест — это нечто нежелательное, крайняя мера, которой можно было бы избежать, если бы в государстве работала система обратной связи и принципы демократического принятия решений. Для 40-летней екатеринбурженки Анастасии — сотрудницы сферы продаж — этот митинг был первым в жизни. На наш вопрос, планирует ли она принимать участие подобных акциях в будущем, Анастасия ответила: «Нет, скорее, я бы так сказала: я, возможно, постараюсь еще больше включиться в какую-то деятельность, которая позволила бы избежать таких мероприятий и организовать диалог с той же властью по различным вопросам, когда не дошло до таких еще вещей».

Таким образом, участники акций в сквере Екатеринбурга вовсе не были «антигосударственниками». Не были они и пассивными носителями «патерналистского сознания». Они не ждали молчаливо от государства защиты или привилегий, а активно добивались своих целей. Протестующие воспринимали отсутствие обратной связи и диалога как общую политическую проблему, требующую решения путем взаимодействия — далеко не всегда бесконфликтного — общества и государства.

Запрос на репрезентацию

Эта устремленность к, а не от государства и есть то новое, что отличает протесты в Екатеринбурге и на Шиесе от предыдущих российских мобилизаций. Протестующие не критиковали государство как нечто заведомо противоположное гражданскому обществу, а сожалели, что российская политическая элита «оторвалась от народа». В результате эти протесты, наряду с московскими митингами вокруг выборов в Мосгордуму, сделали проблему политической репрезентации ключевой для уличной политики — и именно это делает эти протесты особенными или даже новаторскими.

В своих исследованиях «болотных» и «постболотных» протестов Лаборатория публичной социологии отмечала их «антирепрезентативный» (несмотря на лозунг «честных выборов») характер. Отказ митингующих от политического представительства протестного движения был вызван представлением о государстве и политике как о чем-то «грязном» и «фальшивом», а о публичной сфере протеста — напротив, как о чем-то чистом и подлинном.

Антирепрезентативность также означала отказ от конкретных политических требований к государству в отношении того, каким оно должно быть. Другими словами, протестующие не хотели создавать свою политическую партию и не спешили задумываться о том, каким должна быть «большая» политика и государство. Громкие лозунги — «Вы нас даже не представляете!», «Я не голосовал за этих сволочей, я голосовал за других сволочей!» — утверждают неспособность государства разглядеть своих граждан и нежелание граждан свое государство вообразить. Разве возможен в такой ситуации низовой проект политического представительства? Пафос не только политической, но моральной и этической несоизмеримости граждан и государства пришелся по вкусу «антиэтатистскому консенсусу», согласно которому «пассивные» граждане России, обладатели «патерналистского» сознания — это главные сторонники государства, своеобразные адвокаты его «вмешательства» в общество, рынок, политическую конкуренцию. А вот люди активные, «граждане» — обязательно вовне или против государства.

Протесты на Шиесе и в Екатеринбурге как раз выламываются из этой картины, соединяя в себе низовую гражданственность и запрос на справедливое, демократическое, хорошо работающее государство. Требование политического представительства — и есть результат этого соединения.

Протестующие, связывая проблему сквера с проблемой государства, рассуждали, какими должны быть механизмы и процедуры обратной связи и демократического принятия решений по общезначимым политическим вопросам. Екатеринбурженка Анастасия говорит: «Ну, текущая ситуация как раз очень хорошо показывает, что у людей обычных тоже должна быть возможность высказать свою позицию. Тогда, собственно, меньше становится вероятность каких-то конфликтов из-за того, что власть не слышит обычно народ. Если брать градостроительную [сферу], да, в которой у нас возникли сейчас проблемы, возможно нужно пересмотреть процедуру общественных слушаний. Возможно, что-то не так с этими общественными слушаниями. Ну, как минимум они не анонсируются иной раз должным образом, как, собственно, и вышло в ситуации с храмом».

В последней цитате видно, как, с одной стороны, оппозиционный язык «народа против власти», а с другой, установка на диалог с государством вместе формируют запрос на политическое представительство. Анастасия говорит и о необходимости конкретных шагов по созданию механизмов регулярного участия граждан в процессе принятия решений, касающихся городской жизни: «Нужно создавать какое-то объединение, которое будет вот принимать участие в каких-то вопросах по поводу тех же скверов, парков, каких-то зеленых массивов и прочего. То есть, не дожидаясь какой-то ситуации, когда требуется выражать именно мнение…». Ее антирадикальный и даже антипротестный настрой ведет вовсе не к апатии и патернализму, а к деятельному и долгосрочному участию в политике.

Запрос на диалог с государством и политическую репрезентацию важен еще и потому, что превращает протестную политику из череды митинговых событий-всполохов в институционализированный процесс, обретающий горизонт построения новой политической системы

Одна из защитниц сквера, 20-летняя студентка Ирина, заявляет в интервью: «Здорово, конечно, было бы, если бы получилось этот вопрос иным путем решить. <…> У нас же регулярно проходят выборы, в ту же Думу, да, выборы президента. То есть можно было бы без лишних затрат, подготовив несколько различных площадок, включить просто этот вопрос в повестку каких-то иных голосований». Слово «регулярно» в цитате указывает на запрос на демократическую политику не в форме череды акций и кампаний, а в виде долгосрочного процесса, предполагающего вовлеченность граждан.

Таким образом, высказанное некоторыми аналитиками представление о том, что в Екатеринбурге и на Шиесе «протестующие не апеллируют к государству как гаранту и защитнику своих прав», не выдерживает критики. Ситуация обстоит ровно противоположным образом. Как сказал один из наших собеседников, 20-летний екатеринбургский студент Михаил, симпатизирующий либертарианским взглядам: «Так как единственным источником власти по Конституции Российской Федерации является народ…то власть должна действовать в рамках диалога. <…> Власть, она и должна быть народом, и таких противостояний складываться вообще не должно. <…> Если строят на городской собственности, должен был бы быть какой-то референдум».

Протестующие апеллируют к государству именно как к гаранту и защитнику своих прав. Они обращаются к реально существующему российскому государству не как к «путинскому режиму», «жуликам и ворам» или просто набору конкретных чиновников, а как к высшей инстанции, гарантирующей соблюдение прав и интересов граждан. Другим примером обращения к властям как государству, то есть как к высшему демократическому институту, который должен действовать в интересах простых людей, стал протест на Шиесе.

Борьба за Шиес

В активистах Шиеса при желании можно увидеть еще больших антигосударственников, чем в протестующих Екатеринбурга. Действительно, если последние призывали власти к диалогу, первые были настроены куда более непримиримо, подчеркивая, что «в этом вопросе не может быть никаких компромиссов», потому что «96,6% жителей Архангельской области категорически против строительства полигона… и нас не нужно убеждать и агитировать». Однако, несмотря на бескомпромиссность и готовность стоять до конца, протестующие Шиеса, так же как активисты борьбы за сквер в Екатеринбурге, не столько противопоставляли себя государству как институту, сколько противопоставляли государственных чиновников идеалистическому представлению о государстве. Но если протестующие Екатеринбурга требовали от государства диалога, то активисты Шиеса — занять «сторону народа».

Протестующие Шиеса, ощущая единодушие не просто большинства, а подавляющего большинства — фактически всех жителей Архангельской области и республики Коми в отношении строительства полигона — в доказательство своей правоты апеллировали не к процедуре референдума, а к «воле народа». А кто против воли народа — тот против конституции. Иван — один из жителей лагеря на Шиесе, 19-тилетний студент и волонтер, сказал о сотрудниках ЧОП и полиции, что «они идут против народа — они идут против воли народа, они идут против конституции».

Недовольные строительством полигона жители Архангельской области и республики Коми не раз записывали видеообращения к президенту Путину (называя его «гарантом Конституции Российской Федерации») с требованием вмешаться в конфликт граждан с местными властями и остановить строительство, заняв тем самым «сторону народа». Эти акции жителей севера были не просто риторическим ходом, призванным продемонстрировать собственную миролюбивость и беззаконие властей, а следствием ожидания, что центральная публичная власть способна и должна действовать авторитетно, согласно основному закону страны. Активисты Шиеса, обращаясь к Путину, проявили себя не как носители «патерналистского сознания», ожидающие от государства того, что оно решит проблемы за них, а как граждане, воспринимающие проблему государственной власти как общую проблему. Поэтому после того, как политическое руководство России не предприняло никаких видимых действий, произошла радикализация протеста.

Протестующий на Шиесе Роман — 41-летний монтажник с высшим образованием, говорит в интервью: «Этот протест является защитой Родины от своего внутреннего врага, который уничтожает свой народ… Протест уже давно не экологический, он политический. И цель всего этого протеста — смена власти в нашей стране. Власть преступников, воров и бандитов должна быть заменена на власть честных, порядочных людей, которые будут соблюдать закон внутри себя, в первую очередь, и нести этот закон в народ». В этом революционном требовании смены власти прослеживается вовсе не антигосударственная позиция, а, напротив, образ идеального «народного» государства, которое должно не только гарантировать соблюдение закона и торжество справедливости, но и просвещать народ.

Как и в случае протестов в Екатеринбурге, активисты Шиеса артикулировали запрос на политическую репрезентацию. Интересно, что ставший общеупотребительным, благодаря болотным и постболотным протестам, популистский язык «народа против власти» может как противопоставлять их, так и соединять — например, в грамматике представительства.

Евгении 46 лет, она — кандидат наук и преподавательница в университете. Во время разговора с нами критикует представителей местной власти, которые, по ее убеждению, должны были занять сторону «народа» в конфликте на Шиесе: «Мы платим им зарплату, а они исполняют только то, что говорят сверху… Местная власть должна представлять народ, интересы людей!». На примере этой цитаты можно проследить запрос на политическое представительство в условиях федерализма: в «народном» государстве местные власти должны представлять интересы местного населения перед лицом федерального правительства — тогда и последнее будет «народным».

Как и в случае протеста в Екатеринбурге, активисты на Шиесе довольно отчетливо представляют, какой должна быть власть. Например, Григорий — 23-летний студент, активист Шиеса — размышляет: «[Если человек работает] в Госдуме, он в комитете по развитию экономики — я могу ошибаться с названием комитета — но в общем, если это связано с экономикой… тогда у него должно быть экономическое образование! Вот. Главное — это профессионализм, а не личные качества».

Так же, как и в Екатеринбурге, участники протеста на Шиесе говорили о том, какими должны быть механизмы и процедуры формирования демократического государства. Так, монтажник Роман заявляет в интервью: «Власть должна из народа быть! То есть люди должны иметь право выбора и люди должны выбирать… власть должна быть выборная. Должно быть, идти от маленьких ячеек, соответственно, и все выше, выше, и выше — до Госдумы, скажем так. Само строение, структура, короче, она может остаться, на самом деле, той, которая находится сейчас. Но нужно убрать оттуда всех людей».

Именно требование представительства оказывается точкой перехода «конкретики» в «политику»: чтобы решить проблему мусора, нужны прямые выборы губернаторов. К примеру, Иван, молодой студент-волонтeр, активист Шиеса, сообщает: «У нас [требования] экологические. Но! Когда власть не слышит, то все требования в скором времени перерастут в политические требования… Нужно требовать возвращения демократических выборов. В том числе и главы города Архангельска».

Дело вовсе не в том, что государство мешает им «жить на своей земле так, как они этого хотят», а в том, что, по мнению этих людей, экологические проблемы невозможно решать без сильного, демократического, «народного» государства

Как и в случае протеста в Екатеринбурге, активисты Шиеса говорили о представительной политике как регулярном процессе, требующем ответственности представителей и участия представляемых. Мария, 41-летняя руководительница телекоммуникационной компании с высшим образованием, делится размышлениями в интервью: «[Люди] должны голосовать за человека, которому доверяют… который прислушивается к мнению этих людей, плюс, и потом опять же отчитывался чтобы он перед людьми, что он сделал, выполнил ли он те обещания, которые есть. Но у нас совершенно все по-другому сейчас!».

Протестующие Шиеса, как и протестующие Екатеринбурга, не столько противопоставляли государство как институт гражданскому обществу, сколько критиковали российскую власть за утрату связи с обществом, с «народом». Восстановить эту связь, по их мнению, должна система политического представительства, которая сделает государство демократическим, а русский север — чистым.

Конец «мимолетного» романтического жанра

Выводы из нашего исследования — не попытка наметить «этатистскую» версию демократической политики в пику коллегам, идеализирующим «суверенное гражданское общество». Да и делать на их основе прогнозы о том, как будет развиваться отношение протестующих в России к государству, преждевременно: оно может быть разным, ведь излишняя надежда на государство может привести к дальнейшей делегитимации режима.

Действительно, голосование по поправкам в конституцию происходило в атмосфере разрастающегося кризиса легитимности. Политологи отмечали, что Путин, вероятно, сам не рад тому, что решился на разыгрывание спектакля народной поддержки — он не удался. Интересно, что накануне протестов на Болотной такого кризиса легитимности не ощущалось, несмотря на недовольство «рокировкой» Путина и Медведева и фальсификациями. Протестная политика прошла путь от нарциссизма хэппенинга к претензии на равный диалог и содержательный конфликт с государством, к требованию переустройства государства и демократии, и, наконец, к праву говорить от лица конституции. Именно поэтому глухота к требованиям протестующих и недовольных, не говоря уже о переписывании основного закона, будет только усугублять кризис легитимности.

Но главное — эти недовольные смогут предложить альтернативу тогда, когда это понадобится. Поэтому так важен отказ от «мимолетного» романтического жанра, который доминировал в предыдущих протестах, и потенция регулярной протестной политики, будь то в форме политического представительства, самоуправления или их совмещения. Протесты становятся более зрелыми, не утратив радикализма и креативности, возможно и потому, что становятся менее столичными.


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%»
Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%» Андрей Санников, The Insider
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
Лукашенко полностью растерял свою легитимность
Лукашенко полностью растерял свою легитимность Иван Яковина
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси Жозеп Боррель