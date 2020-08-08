Невероятные курсы доллара и евро: что случилось с валютой? 8.08.2020, 12:18

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Белорусские банки заметно подняли курсы иностанных денег.

На официальных торгах из пяти иностранных валют, за динамикой которых еженедельно следят Naviny.by, три добавили в весе, две — потеряли.

На минувшей рабочей неделе (3-7 августа) они показали следующие результаты:

евро упал на 0,0019 пункта (с 2,899 до 2,8971 белорусского рубля);

доллар вырос на 0,0107 пункта (с 2,4375 до 2,4482 белорусского рубля);

российский рубль укрепился на 0,0093 пункта (с 3,3156 до 3,3249 белорусского рубля за 100 российских);

злотый сдал позиции на 0,0038 пункта (с 6,5615 до 6,5577 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна поднялась на 0,0602 пункта (с 8,7965 до 8,8567 белорусского рубля).

Но со вчерашнего дня в банки заметно подняли курсы валют. В обменниках доллар вырос до 2,52 рубля, а евро превысил 2,96 рубля, пишет tut.by.

В обменниках выросли курсы валют. Самый высокий курс продажи банками доллара достиг 2,52 рубля, а евро превысил отметку в 2,96 рубля. 7 августа в течение дня наблюдался повышенный спрос на наличные, в некоторых банкоматах, отделениях банков и обменниках не хватало как валюты, так и белорусских рублей. В одном из системообразующих банков связали ажиотаж с наличными с досрочной выплатой пенсий.

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,52 рубля (Технобанк), а ниже всего — 2,49 рубля (Белагропромбанк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Технобанке — 2,47 рубля.

Выше всего курс продажи банком евро — 2,965 рубля (Технобанк и Альфа-Банк), а ниже всего — 2,93 рубля (Беларусбанк, Белагропромбанк и Статусбанк).

Курс покупки банком евро выгоднее всего сейчас в Технобанке — 2,9 рубля.