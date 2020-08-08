закрыть
8 августа 2020, суббота, 12:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Невероятные курсы доллара и евро: что случилось с валютой?

  • 8.08.2020, 12:18
  • 1,336
Невероятные курсы доллара и евро: что случилось с валютой?

Белорусские банки заметно подняли курсы иностанных денег.

На официальных торгах из пяти иностранных валют, за динамикой которых еженедельно следят Naviny.by, три добавили в весе, две — потеряли.

На минувшей рабочей неделе (3-7 августа) они показали следующие результаты:

евро упал на 0,0019 пункта (с 2,899 до 2,8971 белорусского рубля);

доллар вырос на 0,0107 пункта (с 2,4375 до 2,4482 белорусского рубля);

российский рубль укрепился на 0,0093 пункта (с 3,3156 до 3,3249 белорусского рубля за 100 российских);

злотый сдал позиции на 0,0038 пункта (с 6,5615 до 6,5577 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна поднялась на 0,0602 пункта (с 8,7965 до 8,8567 белорусского рубля).

Но со вчерашнего дня в банки заметно подняли курсы валют. В обменниках доллар вырос до 2,52 рубля, а евро превысил 2,96 рубля, пишет tut.by.

В обменниках выросли курсы валют. Самый высокий курс продажи банками доллара достиг 2,52 рубля, а евро превысил отметку в 2,96 рубля. 7 августа в течение дня наблюдался повышенный спрос на наличные, в некоторых банкоматах, отделениях банков и обменниках не хватало как валюты, так и белорусских рублей. В одном из системообразующих банков связали ажиотаж с наличными с досрочной выплатой пенсий.

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,52 рубля (Технобанк), а ниже всего — 2,49 рубля (Белагропромбанк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Технобанке — 2,47 рубля.

Выше всего курс продажи банком евро — 2,965 рубля (Технобанк и Альфа-Банк), а ниже всего — 2,93 рубля (Беларусбанк, Белагропромбанк и Статусбанк).

Курс покупки банком евро выгоднее всего сейчас в Технобанке — 2,9 рубля.


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%»
Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%» Андрей Санников, The Insider
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
Лукашенко полностью растерял свою легитимность
Лукашенко полностью растерял свою легитимность Иван Яковина
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси Жозеп Боррель