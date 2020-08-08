«Батькивщина» назвала своего кандидата на пост мэра Киева 8.08.2020, 12:59

На последних президентских выборах политик был доверенным лицом кандидата Юлии Тимошенко.

Всеукраинское объединение «Батькивщина» выдвигает кандидатом на должность городского головы Киева народного депутата Алексея Кучеренко.

Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко сообщила во время брифинга в субботу, 8 августа, передает nv.ua.

Алексей Кучеренко родился 3 апреля 1961 в Виннице. Окончил факультет кибернетики Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко по направлению прикладная математика и Академию государственного управления при президенте Украины. Является кандидатом социологических наук и академиком Украинской муниципальной академии.

В 2000 году основал и возглавил Институт социально-экономических исследований, с того же года — сопредседатель Всеукраинской организации местного и регионального развития Межрегиональный союз. Был президентом Ассоциации потребителей услуг монополий — Антимонопольный союз, а с 2003 года — вице-президентом Украинского союза промышленников и предпринимателей по вопросам промышленности.

Работал также, в частности, младшим научным сотрудником и стажером исследователем в Институте кибернетики АН УССР им. Глушкова, заведующим научно-исследовательского отдела Киевского городского центра научно-технического творчества молодежи Прогресс, председателем Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Был народным депутатом III созыва по 80 округу (Запорожская область) как самовыдвиженец, V созыва — от блока Наша Украина как член партии Народный Союз Наша Украина. VI созыва — от блока Наша Украина — Народная Самооборона.

В 2019 году был избран народным депутатом IX созыва от ВО Батькивщина номером 18 в списке как беспартийный. Является первым заместителем председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

На выборах президента Украины в 2019 году был доверенным лицом кандидата Юлии Тимошенко.