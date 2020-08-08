Видеофакт: Песня «Перемен» звучит возле Дома правительства на площади Независимости 2 8.08.2020, 13:21

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Перемены в Беларуси не остановить, они наступят скоро.

Вчера по всей Беларуси прошел Флешмоб солидарности со звукорежиссерами Владиславом Соколовским и Кириллом Галановым, которые совершили реальный подвиг, включив песню Цоя «Перемен» на официальном мероприятии в Киевском сквере в Минске.

Песня «Перемен» прозвучала и возле Дома правительства на площади Независимости, сообщает телеграм-канал «Баста!».