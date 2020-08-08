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Кремль и экосистема дезинформации

  • 8.08.2020, 13:34
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Кремль и экосистема дезинформации

О чем говорится в докладе Госдепа США.

Обнародованный накануне доклад Госдепартамента США об основных элементах российской экосистемы дезинформации и пропаганды вызвал негативную реакцию Москвы, передает «Голос Америки» .

В МИДе РФ документ назвали примером очернительства России, сообщают в четверг, 6 августа, СМИ со ссылкой на заявление замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексея Зайцева.

«Даже при беглом ознакомлении с этим текстом становится очевидно, что это яркий пример проводимого американскими властями политического курса на очернение России», – сказал тот на брифинге (цитата по ТАСС).

По словам Зайцева, Вашингтон подвергает критике любые источники информации, распространяющие альтернативные ему точки зрения.

В свою очередь, российское посольство в Вашингтоне заявило, что публикация доклада продиктована желанием предотвратить возобновление сотрудничества между США и России в сфере безопасности.

Напомним, 76-страничный документ, подготовленный Центром глобального взаимодействия при Госдепартаменте США (Global Engagement Center), содержит множество конкретных примеров, графики и ссылки на публикации в интернете, свидетельствующих о масштабе предпринимаемых Россией шагов в информационной войне с США и Западом в целом.

В документе отмечается, что действия России представляют собой основную угрозу в этой сфере. Цель доклада, как сообщают его авторы – повышение осведомленности об угрозе дезинформации и дальнейшее развитие сотрудничества между странами, организациями и людьми, которые привержены борьбе с этими злонамеренными усилиями.

Российская экосистема дезинформации и пропаганды, говорится в докладе, представляет собой набор официальных, опосредованных («прокси») и не имеющих определенной принадлежности каналов связи и платформ, которые Россия использует для создания и продвижения ложных информационно-идеологических установок.

«Экосистема строится на пяти основных столпах: официальные правительственные сообщения, финансируемые государством международные каналы распространения информации, культивирование прокси-структур, использование социальных сетей в качестве оружия и дезинформация с использованием киберсредств», – указывается в документе.

По мнению авторов доклада, Кремль несет прямую ответственность за развитие этих тактик и платформ в рамках своего подхода к использованию информации в качестве оружия.

Социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко считает, что доклад Госдепартамента заслуживает критики, но не за «очернительство», а, наоборот, за недостаточную жесткость и полный объем «тех преступлений в информационной сфере, которые совершает России». На его взгляд, доклад «излишне комплементарен» по отношению к тому, что делают информационные войска как в самой России, так и за рубежом.

«Что касается того, для чего так стараются российские СМИ, хакеры и другие информационные диверсанты, то это вопрос дискуссий, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Я полагаю, что это результат прежде всего установок Кремля. Там спят, и им снится, что Россия – все еще великая держава, продолжательница Советского Союза. А поскольку реальный объем экономики и политического влияния современной Российской Федерации совершенно несопоставимы с тем, что было раньше, то единственная возможность как-то продемонстрировать свою великодержавность – это разными способами создавать неприятности для других по всему миру».

Создавать же неприятности легче всего в информационной сфере, это дешевле обходится, вот отсюда все и идет, констатировал Игорь Яковенко. В целом, доклад Госдепа отражает реальную картину происходящего, хотя, на мой взгляд, и не в полной мере, заключил он.

В свою очередь, шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов думает, что США не хотят сгущать краски, поскольку между Трампом и Путиным выстроились специфические отношения. Как ему видится, российская пропаганда оголтело не критикует Трампа, а Трамп соблюдает нейтралитет в отношении Путина.

«Полагаю, в случае победы Байдена (на президентских выборах) подобный доклад будет гораздо более откровенным, и вещи назовут своими именами, – подчеркнул он в комментарии «Голосу Америки». – Но в принципе, и в этом документе все основные положения озвучены. Хотя многое, конечно, было доказано еще до доклада – в частности, в ходе расследования (спецпрокурора) Мюллера».

В принципе нельзя сказать, что какой-то из сюжетов был проигнорирован, что не были даны политические оценки. Но мы видим, что после того как констатируются факты, мало чего происходит. Поскольку Трамп не хочет обострять отношения с Путиным.

Все сейчас словно застыло в ожидании того, что будет происходить после выборов нового президента США, считает Роман Доброхотов.

«Хотя мы видим, что политика США в отношении негласных кремлевских полпредов и профессиональных дезинформаторов все же ужесточается, – отметил он. – Мы скоро опубликуем наше расследование касательно Пригожина и его команды. Если еще года три назад, они спокойно ездили в США и делали там, что хотели, то сейчас многие из них попали в санкционные списки, им поставлен барьер. При этом по Европе они продолжают разъезжать».

По оценке шеф-редактора Insider, США ведут себя в этом смысле жестче, чем большинство европейских стран. Надо обращать внимание не столько на слова в докладе, сколько на реальные действия администрации Трампа, резюмировал он.


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