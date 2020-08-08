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Беларусь уже «проела» четверть евробондов

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  • 8.08.2020, 13:41
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Беларусь уже «проела» четверть евробондов

Что происходит с государственной казной?

Нацбанк опубликовал статистику о ЗВР, где показал небольшой рост резервов по сравнению с 1 июля. Разбираемся, что на самом деле произошло с госкубышкой и к чему все идет, пишут banki24.by.

По расчетам регулятора золотовалютные резервы (ЗВР) увеличились за июль на 61,8 млн USD и составили к 1 августа 8,857 млрд USD.

Однако всего несколько дней назад Нацбанк устами зампреда Сергея Калечица утверждал, что к концу года резервы могут упасть до 7,3 млрд USD. Нет ли здесь противоречия?

Никакого противоречия нет. Просто надо разобраться, за счет чего на бумаге растут официальные резервы. В июне ЗВР Беларуси увеличились на 916,4 млн USD. В том месяце Минфин получил деньги от размещения евробондов на 1,25 млрд USD и это позволило добавить их к резервам.

Месяц назад мы подсчитали, что если бы не евробонды и не рост цены на золото, размер ЗВР сократился бы примерно на 300 млн USD. Еще один важный факт: два месяца подряд Нацбанк не упоминает, что источником пополнения резервов являются его операции по покупке валюты.

Это значит, что в июне и июле НБРБ выступал чистым продавцом валюты на рынке. По словам Калечица, «сложившиеся в первой половине года неблагоприятные внешние условия оказали негативное влияние на ситуацию на внутреннем валютном рынке, что обусловило продажу Нацбанком иностранной валюты».

Согласно Калечицу выходит, что сальдо покупки-продажи валюты НБРБ по итогам 6 месяцев сложилось не в пользу регулятора. А теперь добавьте к этому, что Нацбанк не смог выкупить валюту еще и в июле. Следовательно, за 7 месяцев НБРБ продал валюты еще больше, чем за 6.


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