В белорусских банкоматах заканчиваются деньги 2 8.08.2020, 14:17

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Сами терминалы работают с перебоями.

В течение дня 7 августа читатели belsat.eu сообщали о проблемах со снятием наличных денег из банкоматов в разных точках Беларуси.

Кроме того, в Минске очереди выстроились и к пунктам обмены валюты. В телеграм-чатах пользователи жалуются, что там не хватает как иностранной валюты, так и белорусских рублей.

Журналистам также сообщили, что в Новополоцке в банкоматах нет денег, а в магазинах и кафе не дают сдачу. В местных отделениях банка выстроились очереди за наличными.

В Глубоком уже два дня не работает банкомат «Белагропромбанка».

Ситуация повторилась в субботу, 8 августа.

«Пока трехпроцентный скачет по полям имитируя бурную деятельность, по всей стране в банкоматах стали заканчиваться деньги.

Кстати, отличный показатель «доверия» к нынешней власти», - пишет телеграм-канал МКБ.