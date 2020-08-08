Ученые переименовали человеческие гены из-за Microsoft 2 8.08.2020, 14:39

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Старые названия программа воспринимала как даты.

Международное научное сообщество переименовало 27 человеческих генов из-за проблем с работой программного обеспечения. Об этом сообщает издание The Verge (перевод - lenta.ru).

Комитет по номенклатуре генов (HGNC) представил обновленные рекомендации по сокращенному наименованию генов, специалистам пришлось изменить названия 27 наследственных факторов. Это пришлось сделать из-за проблем с программой Microsoft Excel, которая интерпретировала старые названия как даты.

Гены традиционно имеют буквенно-цифровое обозначения, которые не всегда корректно отображаются при занесении в электронную таблицу. В частности, MARCH1 — сокращенное от названия гена Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1 — понимается программой как короткое обозначение даты и переводится «1 марта». В Excel нет возможности отключить автоматическую конвертацию символов, единственный способ избежать ошибки, по словам специалистов, заключается в изменении типов данных для отдельных столбцов таблицы.

«Это очень раздражает», — заявил журналистам генетик Дезо Модос (Dezső Módos). Excel является распространенной программой среди научного сообщества, поэтому ошибки из-за неправильной трактовки символьных обозначений происходят довольно часто. Например, в крупном исследовании от 2016 года были изучены более 3,5 тысячи научных работ по генетике, и в пятой части из них нашли связанные с некорректной трактовкой ошибки.

Чтобы решить проблему, HGNC принял решение переименовать проблемные гены и прописать их новые обозначения в качестве рекомендованных. В частности, сокращенное обозначение MARCH1 стало MARCHF1, SEPT1 — SEPTIN1. Обновленные записи будут храниться в специальной таблице, чтобы избежать путаницы в будущем.

По мнению координатора HGNC Элспет Бруфорд (Elspeth Bruford), Microsoft вряд ли бы стала менять целую программу под один лишь сегмент научных работников. «Это довольно специфичный вариант использования Excel», — отметила специалистка. Издание The Verge направило запрос Microsoft, но не получило оперативного ответа.